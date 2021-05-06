EİKP ödemesi nasıl alınır? Kimler EİKP ödemesi alabilir? EİKP ödemesi nedir?

KİMLER EİKP ÖDEMESİ ALABİLİR?

Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti. Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1100 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurabilecek.