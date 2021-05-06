Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.05.2021 19:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2021 19:05
    ABONE OL

    nasıl alınır? ? ?

    nasıl alınır? ? EİKP ya da tam açılımı ile Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile vatandaşlara milyonlarca lira yardım yapılıyor. EİKP, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ifadesinin kısaltılmış halidir. Bu yardımla hesaplara 1100 TL yatırılmaktadır.

    takvim.com.tr
    EİKP ödemesi nasıl alınır? Kimler EİKP ödemesi alabilir? EİKP ödemesi nedir?

    EİKP ödemesi nasıl alınır? Kimler EİKP ödemesi alabilir? Milyonlarca kişi EİKP ödemesinden faydalanabiliyor. Ödeme kapsamında 1.100 TL hesaplara yatırılıyor. Düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı (EİKP) kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1.100 TL ödeme yapılıyor.

    EİKP NEDİR?

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" veya "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı (EİKP) kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1100 lira ödeme yapıyor.

    EİKP NASIL ALINIR?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) kapsamında hane başına 1100'er lira ödediği destek. EİKP ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapıyor.

    Buna göre, EİKP ödemeleri doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara 1 Nisan, 1 ve 6 olanlara 2 Nisan, 2 ve 7 olanlara 3 Nisan, 3 ve 8 olanlara 4 Nisan, 4 ve 9 olanlara ise 5 Nisan'da verilmişti.

        PTT Kartı olanlar 1100 liralık EİKP kapsamındaki sosyal yardım ödemesini tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz çekilebiliyor. EİKP ödemesi ile ilgili ödeme olup olmadığını öğrenmek için e-Devlet uygulamasına giriş yapın ve sorgulama kısmına "PTT kurum ödemeleri sorgulama" yazın.

        KİMLER EİKP ÖDEMESİ ALABİLİR?

        Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti. Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1100 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.

        Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurabilecek.

        Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.

        e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak. Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak. Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek. Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor.

        Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte vaka sayısı en çok azalan iller
        Haberler Ekonomi EİKP ödemesi nasıl alınır? Kimler EİKP ödemesi alabilir? EİKP ödemesi nedir?