EİKP ödemesi nasıl alınır? Kimler EİKP ödemesi alabilir? EİKP ödemesi nedir?

EİKP ödemesi nasıl alınır? Kimler EİKP ödemesi alabilir? Milyonlarca kişi EİKP ödemesinden faydalanabiliyor. Ödeme kapsamında 1.100 TL hesaplara yatırılıyor. Düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı (EİKP) kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1.100 TL ödeme yapılıyor.
EİKP NEDİR?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" veya "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı (EİKP) kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1100 lira ödeme yapıyor.
EİKP NASIL ALINIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) kapsamında hane başına 1100'er lira ödediği destek. EİKP ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapıyor.
Buna göre, EİKP ödemeleri doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara 1 Nisan, 1 ve 6 olanlara 2 Nisan, 2 ve 7 olanlara 3 Nisan, 3 ve 8 olanlara 4 Nisan, 4 ve 9 olanlara ise 5 Nisan'da verilmişti.