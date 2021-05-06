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    • Ekonomi
    • 06.05.2021 17:56
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    • 06.05.2021 17:56
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    ? ? oransal mı?

    ? Penta halka arz işlemlerinin başlamasıyla birlikte sorusuna yanıt aranıyor. Penta hissesi almak isteyen vatandaşlar oransal mı sorusunun cevabını merak ediyor. Penta Teknoloji 6-7 Mayıs tarihleri arasında talep toplamayı sürdürecek. Talep toplama fiyat aralığı ise 32,00 TL-38,00 TL olacak.

    takvim.com.tr
    Penta ne zaman işlem görecek? Penta halka arz hangi bankada? Penta halka arz eşit mi oransal mı?

    Penta ne zaman işlem görecek? Penta halka arz hangi bankada? Penta halka arz eşit mi oransal mı? Penta halka arz sürecinin nasıl olacağı hisse almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 48,34'e çıkacak. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi kullanılacak. Peki Penta ne zaman işlem görecek? Penta halka arz hangi bankada?

    PENTA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Penta hisselerinin ne zaman işlem göreceğine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    PENTA HALKA ARZ HANGİ BANKADA?

    Penta Teknoloji 6-7 Mayıs tarihleri arasında talep toplamaya başlıyor. 32,00 TL-38,00 TL fiyat aralığından talep toplayacak olan Penta Teknoloji hisselerinin 17 Mayıs Pazartesi günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

    Penta Teknoloji İş Yatırım Liderliğinde halka arz edilecek. Taleplerinizi İş Yatırım Şubeleri, İş Bankası Şubeleri, İş Bankası İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla iletebilirsiniz.

    PENTA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    Ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 48,34'e çıkacak. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi kullanılacak.



    Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, özellikle salgın döneminde Türkiye'de ve dünyada bilişim pazarının en hızlı büyüyen alanlardan biri olduğunu belirtti.

        Özçelik, şunları kaydetti:

        "Penta Teknoloji çok güçlü bir finansal yapıya sahip, ciddi oranlara varan büyüme potansiyelimizle gelecek vaat eden bir firmayız. Hem sermaye hem de pazar payı ve kârlılık açısından sektördeki büyüme performansımızı sürekli artırıyoruz. Net satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,2 artırarak 2020 yılını 4,2 milyar TL ciroyla kapattık. 2020 sonunda da brüt kârımızı yıllık yüzde 56 artışla 315 milyon TL'ye, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) rakamını ise yaklaşık yüzde 81 artışla 234 milyon TL'ye taşıdık.



        Böylesine güçlü olduğumuz bir dönemde büyüme fırsatlarını doğru bir finansman yönetimiyle değerlendirmek amacıyla halka açılmaya karar verdik. Çoğunluğu sermaye artırımı olarak gerçekleşecek halka arzla birlikte öz kaynaklarımızı güçlendirecek, elde edilecek gelirlerle büyüme stratejilerimizi destekleyen hamleler için kaynak sağlayacağız. Böylece Penta Teknoloji'yi sürekli daha da büyütüp geliştirecek, aynı zamanda bu büyümeden hissedarlarımızın da faydalanmasını sağlayacağız."
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