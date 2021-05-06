Penta ne zaman işlem görecek? Penta halka arz hangi bankada? Penta halka arz eşit mi oransal mı? Penta halka arz sürecinin nasıl olacağı hisse almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 48,34'e çıkacak. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi kullanılacak. Peki Penta ne zaman işlem görecek? Penta halka arz hangi bankada?
PENTA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Penta hisselerinin ne zaman işlem göreceğine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
PENTA HALKA ARZ HANGİ BANKADA?
Penta Teknoloji 6-7 Mayıs tarihleri arasında talep toplamaya başlıyor. 32,00 TL-38,00 TL fiyat aralığından talep toplayacak olan Penta Teknoloji hisselerinin 17 Mayıs Pazartesi günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
Penta Teknoloji İş Yatırım Liderliğinde halka arz edilecek. Taleplerinizi İş Yatırım Şubeleri, İş Bankası Şubeleri, İş Bankası İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla iletebilirsiniz.
PENTA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 48,34'e çıkacak. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi kullanılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, özellikle salgın döneminde Türkiye'de ve dünyada bilişim pazarının en hızlı büyüyen alanlardan biri olduğunu belirtti.