100 bin TL destek kredisinin detayları netleşiyor: 6 ay ödemesiz 3 yıl vadeli kredi! Hangi sektörler alacak?

5 KİŞİ ALANA 500 BİN TL

Kredi paketi, mikro ve küçük ölçekli işletmeler denildiğinde yaklaşık 3 milyondan fazla işletmeyi kapsayacak. Buna, turizm ve hizmet sektörü de dahil edildiğinde sayı daha da artacak. İlave istihdam yaratacak olan işletmeye, KGF destekli 100 bin liralık kredi verilecek. Sabah'ın haberine göre, en fazla 500 bin liralık finansman desteği kullandırılacak. Bu da ilave 5 kişilik istihdam anlamına geliyor. Yani mevcut istihdamın üzerine 5 kişiye ilave istihdam sağlayan; 500 bin TL'lik kredi imkanından yararlanabilecek.

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