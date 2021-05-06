Cointelegraph'ın haberine göre, Decentrader Kurucu Ortağı Philip Swift, göstergelerin uzun vadeli boğa piyasasının devam edeceğine işaret ettiğini ileri sürdü ve "Bitcoin'in çakılmayacağını ve daha fazla yükselmeden önce konsolide olacağını düşünüyorum. Diğer birçok gösterge, BTC'nin çok daha fazla yükselme potansiyeli olduğunu ve döngünün bitmediğini gösteriyor" dedi.

BİTCOİN NE KADAR OLDU? BİNANCE COİN VE ETHEREUM KAÇ DOLAR? 6 MAYIS KRİPTO PARA PİYASALARI SON DURUM!



Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez geçen hafta yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı yüzde 45'in de altına inerken, 3,535.22 dolarlık yeni rekor düzeyi gören Ethereum'un payı da yüzde 17'ye ulaştı.

Kripto para piyasalarına gelen genel alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca yedi birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden yalnızca bir birim düşenler arasındaydı.



Son 24 saat içinde 54,039.63 ve 57,911.36 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.58 artışla 57,368.78 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 5.72 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 50 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 71.27 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 6.15 artışla 3,499.21 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 30.08 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 404.6 milyar dolara yükseldi.