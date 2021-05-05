Paralar ödenmeye başlıyor. Hesaba 9 Mayıs'ta yatırılacak. Nakdi ücret desteğinden yararlanacak işçilerin SGK'ya bildiriminin işverenler tarafından sonraki ayın 3'üne kadar yapılması gerekiyor. Bu çerçevede SGK'ya yapılan bildirimler İŞKUR tarafından kontrol ediliyor ve ayın 8'ine kadar süren bu süreç sonunda ayın 9'unda nakdi ücret desteği ödemeleri yapılmaya başlanıyor. Nisan ayına ait nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Mayıs itibarıyla sistemde IBAN numarası bulunan işçilerin banka hesaplarına, IBAN'ı bulunmayan işçilere ise PTT kanalıyla ödenecek.
Ücretsiz izin kapsamı
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici 10. madde uyarınca, her türlü iş ve hizmet sözleşmesi, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni hariç 30 Haziran 2021 tarihine kadar feshedilemiyor. Bugün ise ücretsiz izin ve nakdi ücret desteğinin kapanma süresince hangi şartlar dahilinde ve kimler için uygulanabileceğini açıklayacağım.
Ayrıca işçi bu şekilde ücretsiz izne gönderilmiş olmak nedeniyle işyerinden tazminatını alarak da ayrılamıyor. Bu düzenleme halen devam ettiği için tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olmayan, muafiyet kapsamında olsa bile talep azlığı nedeniyle işyerinde çalışmasına gerek duyulmayan işçilerin işveren tarafından ücretsiz izne gönderilmesi mümkün.
Desteğin kapsamı
İşverenin işçilerini ücretsiz izne göndermesinde herhangi bir kısıtlamaya tabi olması söz konusu değil. Dolayısıyla işveren bütün işçilerini ücretsiz izne gönderebilir. Ancak ücretsiz izindeki işçilere nakdi ücret desteği ödenebilmesi için bazı şartlar var. Bu şartları şu şekilde özetlemek mümkün:
Diğer yandan ücretsiz izne çıkartılan işçiye nakdi ücret desteği ödenebilmesi için işçinin SGK'ya belirli belge türleri ile bildirilmiş olması gerekiyor.
Örneğin Türk işverenler tarafından sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere götürülerek çalıştırılan Türk işçileri nakdi ücret desteğinden yararlanamıyorlar.