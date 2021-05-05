Ve detaylar netleşti! İstifa edip 12 ay içerisinde başvuran tazminatını alıyor! Çalışanlara süper haber geldi!

Çalışan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. O parayı alabilirsiniz. İstifa edenler de alabiliyor. Çalışan birçok kişi tam olarak ne yapması gerektiğini bilmiyor. Kendi isteği ile işten ayrılanlar kıdem tazminatı için başvuruda bulunmuyor. Fakat bazı durumlarda çalışan kendi isteğiyle işi bırakmış olsa da kıdem tazminatı alma hakkı bulunuyor. Kıdem tazminatı hakkı için bir yıl içerisinde başvuru yapılması gerekiyor. evlilik, askerlik ve emeklilik için istifa edenler tazminat hakkı kazanıyor. İş Kanunu'nda belirtildiği üzere, en az 1 yıl süre ile aynı iş yerinde çalışmış olan çalışanın, aşağıda saydığımız hallerin herhangi birine dayanarak işten çıkması halinde, işveren tarafından çalışana ödenecek tazminata "Kıdem Tazminatı" denilmektedir.
8 Eylül 1999 tarihi
Emeklilik hakkıyla istifa ise en çok kullanılan yöntemlerin başında geliyor. Yaş dışında emeklilik için gerekli olan prim gün süresi ile sigortalılık süresini tamamlayanlar istifa ederek de işyerinden kıdem tazminatını alabiliyor. Burada ise işe giriş tarihi önemli. 8 Eylül 1999'dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran tazminata hak kazanıyor.
SGK'dan alınan yazı
Bir başka deyişle yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK'dan 'kıdem tazminatı alabilir' yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların iki farklı emekli seçeneği bulunuyor. Birincisi, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 gün prim. İkincisi ise 7.000 gün prim ödeme süresi.