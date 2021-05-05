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    • Ekonomi
    • 05.05.2021 18:58
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    • 05.05.2021 18:58
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    Son dakika: Bakan Elvan yönetim kurulu üyeleri ile görüştü

    nin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı , "Ülkemizde önemli yatırımları bulunan, ihracata, inovasyona ve istihdama katkılar sunan şirketlerin oluşturduğu Amerikan Şirketler Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldik." açıklamasında bulundu.

    Bakan Elvan'dan kritik temas

    Elvan, Bakanlıkta yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

    "Ülkemizde önemli yatırımları bulunan, ihracata, inovasyona ve istihdama katkılar sunan şirketlerin oluşturduğu Amerikan Şirketler Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldik."



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