Top Shop, Burton ve Dorothy Perkins gibi çok ünlü markayı bünyesinde bulunduran İngiliz Arcadia Group, Edinburgh Woollen Mill Group ve Debenhams gibi çok sayıda ünlü perakende zinciri 2020 yılında iflas bayrağını çekti.

Öte yandan salgında, hiç fiziki mağazası bulunmayan Boohoo ve Asos gibi online perakendeciler müşteri kitlesini genişletmeyi başardı.

İngiltere'nin önde gelen online perakende giyim şirketi Asos, satışlarını son 6 ayda yüzde 24 artırırken karını 30,1 milyon sterlinden 106,4 milyon sterline çıkardı.

Asos yakın zamanda iflas eden Arcadia Gruba'a ait TopShop, Topman, Miss Selfridge, HIIT markalarını 395 milyon sterlin karşılığında satın almıştı.