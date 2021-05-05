İngiliz perakende zincirinden yapılan açıklamada, 53 mağazanın 8 Mayıs'ta, 49 mağazanın da 15 Mayıs tarihinde bir daha açılmamak üzere kepenk indireceği bildirildi.
2020 yılının aralık ayında iflasını açıklayan Debenhams'in son mağazalarını da kapatmasıyla birlikte toplam 12 bin kişi işini kaybetmiş olacak.
1950'lerde İngiltere'nin en büyük ve en görkemli perakende mağazalarına sahip olan zincir, zaman içerisinde günün şartlarına ve tüketicilerin beklentilerine uyum sağlamakta zorlandı.
İngiltere'nin önde gelen bir diğer giyim ve ev tekstili zinciri House of Fraser'ın ve Sports Direct'in sahibi olan Mike Ashley, 2020 yılının nisan ayında Debenhams'ı satın almak için 125 milyon sterin teklif etmiş, teklif düşük bulunarak Debenhams yönetimince reddedilmişti.
Şirketin 2020 yılının nisan ayında açıklanan bilanço verilerine göre, Debenhams'in toplam borcu 420 milyon sterlin seviyesindeydi.
İnternet üzerinden perakende giyim satışı yapan Boohoo, 2021 yılının ocak ayında Debenhams'in sadece markasını 55 milyon sterlin karşılığında satın almıştı.