Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşlarından faydalanmak isteyenler bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan maaşların bayram öncesi yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Peki Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?