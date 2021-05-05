Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşlarından faydalanmak isteyenler bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan maaşların bayram öncesi yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Peki Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Geçen yıl temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından itibaren haziran sonuna kadar 1.657 lira olacak.
Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 3 bin 88 liradan 3 bin 314 liraya yükseldi.
MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşlarının bayramdan önce ödenmesi kararı alınmazsa, ödemeler ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilecek. Şu an için alınmış herhangi bir karar bulunmuyor.