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    • Ekonomi
    • 05.05.2021 19:47
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    • 05.05.2021 19:47
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    Bayram öncesi ? Mayıs ayı ?

    Mayıs ayı ? Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve tam kapanma döneminin devam etmesi nedeniyle sorusuna yanıt aranıyor. Her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşlarından binlerce kişi faydalanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan kişiler için ödenen maaşların bu ay bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu. Peki ?

    takvim.com.tr
    Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

    Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşlarından faydalanmak isteyenler bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan maaşların bayram öncesi yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Peki Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    Geçen yıl temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından itibaren haziran sonuna kadar 1.657 lira olacak.

    Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 3 bin 88 liradan 3 bin 314 liraya yükseldi.

    MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşlarının bayramdan önce ödenmesi kararı alınmazsa, ödemeler ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilecek. Şu an için alınmış herhangi bir karar bulunmuyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
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        Haberler Ekonomi Bayram öncesi evde bakım maaşı erken yatar mı? Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?