Otomotiv gaza bastı (Ekonomi haberleri)

ERKEKLERE DE TEK TAŞ

Ünlü mücevher markası Tiffany&Co, erkekler için nişan yüzüğü koleksiyonu hazırladı. Charles Tiffany Setting adını taşıyan koleksiyondaki yüzükler mühür yüzük tarzında tasarlandı. Titanyum veya platin kordonlara, bir elmas eşlik ediyor. Koleksiyondaki yüzüklerin fiyatları 15 bin 600 ile 278 bin 500 dolar arasında değişiyor.