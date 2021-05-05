Otomotiv gaza bastı (Ekonomi haberleri)

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Nisan'da geçen yıla göre yüzde 132.4 büyürken, 60 bin 488 araç satışı gerçekleşti. ilk 4 ayda toplam pazar yüzde 72.4 büyüyerek 260 bin 148 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 68.7 arttı.
SOHBETLER BİP'E TAŞINIYOR
İletişim ve yaşam platformu BiP'e geçiş yapmak isteyenler, kullandıkları diğer mesajlaşma uygulamalarındaki mevcut gruplarını ve sohbet geçmişlerini artık tek bir tıklamayla kolayca BiP'e taşıyabiliyor.
ZORLU'DAN NET SIFIR EMİSYON
Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 stratejisi ile 2030'a kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. Holding CEO'su Ömer Yüngül, strateji ile dünyada yaşanan değişim ve dönüşüme nasıl cevap vereceklerini ortaya koyduklarını söyledi.