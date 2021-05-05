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    • Ekonomi
    • 05.05.2021 11:40
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    • 05.05.2021 11:40
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    mayıs sayısının içeriği belli oldu

    Dünyanın en prestijli yayınlarından MIT Sloan Management Review içeriği her ay ’ta. Teknoloji, yönetim ve liderliğin dijital çağda nasıl dönüştüğünü, liderlere ilham verecek başarılı örnekler ve kanıta dayalı analizlerle sunuluyor.

    INBUSINESS mayıs sayısının içeriği belli oldu

    Dünyanın en prestijli yayınlarından MIT Sloan Management Review (MIT SMR), teknoloji, yönetim ve liderliğin dijital çağda nasıl dönüştüğünü, liderlere ilham verecek başarılı örnekler ve kanıta dayalı analizlerle sunuyor.

    INBUSINESS MAYIS SAYISINDA YER ALAN ARAŞTIRMALAR
    Blok zinciri: Prof. Mary Lacity ve Prof. Remko van Hoek'in yaptığı araştırma birinci nesil blok zinciri uygulamalarının şirketlerdeki kullanımını detaylı bir biçimde ele alıyor. Beş örnek şirket uygulaması üzerinden örneklenerek blok zinciri uygulamalarının pratikteki yararları anlatılıyor.

    Canlı e-ticaret: Prof. Michael Wade & Jialu Shan'ın ortaklaşa hazırladığı makale e-ticaret'in farklı bir versiyonu olan 'canlı e-ticaret' konusunu ele alıyor. Başta Çin olmak üzere asya ülkelerindeki 'canlı e-ticaret'in' yükselişi ve batılı ülkelerin bu yükselişten çıkartabileceği dersler örnekleriyle anlatılıyor.

    Dijital dönüşüm: Prof. Didier Bonnet ve George Westerman'ın Covid-19 pandemisiyle birlikte liderlerin değişen dijital ajandası ele alınıyor. Araştırmada 'dijital ustalık' kavramının altı çizilerek örnek 'dijitalleşme' uygulamalarıyla şirket liderlerine önemli ipuçları veriliyor.

    Detaylar ve daha fazlası mayıs sayısında!

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    Haberler Ekonomi INBUSINESS mayıs sayısının içeriği belli oldu