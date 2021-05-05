2021 Mayıs ayı gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Gelir kaybı desteği nedir? Nasıl başvuru yapılır? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Milyonlarca esnaf koronavirüs nedeniyle sıkıntılar yaşadığı ekonomisini düzeltmeye çalışıyor ve bunun için verilen destekleri yakından takip ediyor. Peki Mayıs ayı gelir kaybı desteği 2021 Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatacak mı? İşte detaylar…
GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa destek paketi kapsamında gelir kaybı ve kira desteği süresinin uzatıldığını duyurdu. Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflara yapılan aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteği süresi uzatıldı. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Gerekli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
Destek başvuruları e Devlet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. Gereli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.