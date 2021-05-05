Penta Teknoloji halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Başvuru işlemleri biten Penta Teknoloji halka arzın borsada işlem göreceği tarih araştırılmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından, Penta Teknoloji A.Ş., yüzde %41,53'ünü halka arz edeceğini açıkladı. Peki, enta halka arz hisse fiyatı ne kadar? Penta Teknoloji halka arz tarihi belli oldu mu? Eşit mi oransal mı? Penta halka arz lot sayısı ne? İşte konu hakkında tüm detaylar...