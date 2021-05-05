Penta Teknoloji halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Başvuru işlemleri biten Penta Teknoloji halka arzın borsada işlem göreceği tarih araştırılmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından, Penta Teknoloji A.Ş., yüzde %41,53'ünü halka arz edeceğini açıkladı. Peki, enta halka arz hisse fiyatı ne kadar? Penta Teknoloji halka arz tarihi belli oldu mu? Eşit mi oransal mı? Penta halka arz lot sayısı ne? İşte konu hakkında tüm detaylar...
PENTA HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KARAR?
Dünyanın önde gelen teknoloji markalarının Türkiye'deki dağıtıcısı Penta Teknoloji'nin halka arzı için SPK'ya yaptığı izahname başvurusu sonuçlandı. Penta Teknoloji halka arzında, fiyat aralığı 32,00 TL - 38,00 TL olarak belirlendi. Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda çeyrek asrı aşkın tecrübesiyle önemli bir kilometre taşı olan Penta Teknoloji, ülkemiz genelindeki yaklaşık 9 bin müşterisiyle Türkiye'nin lider katma değerli teknoloji dağıtıcısı şirketleri arasında yer alıyor ve geniş ürün yelpazesiyle kullanıcılara uçtan uca teknoloji çözümleri sunuyor.
PENTA HALKA ARZ BORSA KODU
Penta Teknoloji, #PENTA kodu ile borsada işlem görecek
PENTA HALKA ARZ LOT SAYISI NE? PENTA HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK?
Yayımlanan izahnameye göre oransal olacağı öğrenilen Penta Teknolo halka arzın, bireysel yatırımcı için oransal dağıtım yolu ile yapılacağı biliniyor.
Arz edilecek paylar: 18.278.752 Lot + 2.756.809 Ek Satış = 21.135.561 Lot
Başvurusuna onay verilen bir diğer şirket olan Penta Teknoloji'nin halka arzında, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na (#GOZDE) ait 5.401.901 TL, Sinan Güçlü'ye ait 245.874 TL, Mustafa Ergün'üne ait 243.659 TL, Bülent Koray Aksoy'a ait 243.659 TL ve Mürsel Özçelik'e ait 243.659 TL nominal değerli toplam 6.378.752 adet pay halka arz edilecek.