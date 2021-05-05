Evde bakım maaşı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde yatırılıyor. Evde bakım aylığı ise bilindiği üzere bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere veriliyor. Yeni ayla birlikte "Evde bakım maaşı yattı mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, 5 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aylık sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

5 MAYIS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşlar ayın ortalarından itibaren il il hesaplara yatırılıyor.

İşte aylık sorgulama işlemine dair bilgiler;