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    • Ekonomi
    • 05.05.2021 08:46
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    • 05.05.2021 08:55
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    5 Mayıs CANLI Döviz kuru: 5 Mayıs ne kadar oldu? Bugün Dolar, , kaç TL? Gözler TCMB'de!

    Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeler 5 Mayıs sabahı merak edilen konular arasında yerini aldı. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Piyasada gözler TCMB'ye çevrildi. Banka bugün mayıs ayı beklenti anketini, yarın da faiz kararını açıklayacak. Öte yandan, 'nun () açıkladığı Nisan ayı enflasyon oranının ardından ve kurunda yükseliş başladı. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar, dolar fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki, ? Dolar, euro ve kaç TL oldu? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    5 Mayıs CANLI döviz kuru: Bugün Dolar, Euro kaç TL?

    5 Mayıs dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,32 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 5 Mayıs dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    5 MAYIS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,3173

    Dolar satış: 8,3201

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,9958

    Euro Satış: 10,0155

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 11,5585

        Pound satış: 11,5970

        GÖZLER TCMB'YE ÇEVRİLDİ!

        Yurt içinde ise gözler TCMB'ye çevrildi. Yarın açıklanacak faiz kararı ve karar metnindeki ifadeler öncesinde bugün Merkez Bankası "Beklenti Anketi" sonuçlarını açıklanacak. Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.12 gelirken, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 11,26 olarak açıklanmıştı.

        5 Mayıs sabahı dolar kuru 8.32 TL'den el değiştiriyor
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        Haberler Ekonomi 5 Mayıs CANLI Döviz kuru: 5 Mayıs dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? Gözler TCMB'de!