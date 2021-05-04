5 Mayıs Kapalıçarşı CANLI altın fiyatları: 22 ayar bilezik, çeyrek, gram, tam, yarım altın kaç TL oldu?

Küresel ve iç piyasalarda altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Piyasalardaki gelişmeleri takip eden yatırımcılar özellikle altın fiyatlarını merak ediyor. Dün altın piyasasında, en düşük 474 bin 900 lirayı, en yüksek ise 479 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 477 bin 500 liradan tamamlamıştı. Aynı zamanda İç piyasada, gram altın 480 liraya, çeyrek altın 790 liraya, Cumhuriyet altını da 3,150 liraya yükselmişti. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek, gram, tam, yarım altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?