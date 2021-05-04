5 Mayıs Kapalıçarşı CANLI altın fiyatları: 22 ayar bilezik, çeyrek, gram, tam, yarım altın kaç TL oldu?

Küresel ve iç piyasalarda altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Piyasalardaki gelişmeleri takip eden yatırımcılar özellikle altın fiyatlarını merak ediyor. Dün altın piyasasında, en düşük 474 bin 900 lirayı, en yüksek ise 479 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 477 bin 500 liradan tamamlamıştı. Aynı zamanda İç piyasada, gram altın 480 liraya, çeyrek altın 790 liraya, Cumhuriyet altını da 3,150 liraya yükselmişti. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek, gram, tam, yarım altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 artışla 479,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 777,00 lira, Cumhuriyet altını 3.178,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,42 yükselişle 479,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 477 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 477 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 474 bin 900 lirayı, en yüksek ise 479 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 477 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 139 milyon 618 bin 995,30 lira, işlem miktarı ise 293,87 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 177 milyon 12 bin 572,67 oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nil Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.