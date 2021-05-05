Dogecoin ve Bitcoin gibi kripto para birimlerindeki son gelişmeler heyecanla araştırılıyor. Dogecoin özellikle son haftalarda dikkatleri üzerine çeken birim olurken aşırı derece yükselişi de herkesi şaşırttı. Şimdi binlerce kişi uzmanların yaptığı yorumlara odaklandı. Peki, dogecoin ne kadar oldu? Dogecoin daha yükselir mi? İşte kripto para piyasalarında yaşanan son gelişmeler...

5 MAYIS DOGECOİN NE KADAR OLDU?

1 DOGE KAÇ DOLAR: $ 0,693257

1 DOGE KAÇ BTC: ฿ 0,00001252

1 DOGE KAÇ TL: 5,7579 TL