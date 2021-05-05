Dogecoin ve Bitcoin gibi kripto para birimlerindeki son gelişmeler heyecanla araştırılıyor. Dogecoin özellikle son haftalarda dikkatleri üzerine çeken birim olurken aşırı derece yükselişi de herkesi şaşırttı. Şimdi binlerce kişi uzmanların yaptığı yorumlara odaklandı. Peki, dogecoin ne kadar oldu? Dogecoin daha yükselir mi? İşte kripto para piyasalarında yaşanan son gelişmeler...
5 MAYIS DOGECOİN NE KADAR OLDU?
1 DOGE KAÇ DOLAR: $ 0,693257
1 DOGE KAÇ BTC: ฿ 0,00001252
1 DOGE KAÇ TL: 5,7579 TL
BİTCOİN 55,000 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, ülkesinde kripto paralar ile ilgili yeterli hukuksal çerçeve bulunmadığını ve bunun vurgulamaya değer bir konu olduğuna dikkat çekmesinin ardından gelen satışlarla, Bitcoin yeniden 55,000 doların altına gerilerken, Ethereum da, 3,523.59 dolarlık yeni zirvesinden 3,200 dolar düzeyine döndü.
Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez geçen hafta yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı yüzde 45 düzeyine inerken, Ethereum'un payı da yüzde 17 sınırına ulaştı.
Kripto para piyasalarındaki satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 76 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden, Bitcoin dahil altı birim düşenler arasındaydı.
Son 24 saat içinde 52,969.06 ve 56,626.03 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.28 düşüşle 54,568.28 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 0.22 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 19 milyar dolar düşüşle 1.0 trilyon 21.46 milyar dolara geriledi.