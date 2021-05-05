Tek tek açıklandı! Başvuran hemen yararlanıyor! Çalışma hayatına başlayan herkes, bir zaman çalıştıktan sonra ne zaman emekli olacağını araştırmaya başlıyor. Erken emekli olmak isteyenler için önemli fırsatlar bulunuyor. Bu haklardan yararlanarak prim günlerini dolduranlar, emeklilik yaş şartını tamamladıklarında emekli olabiliyor. Borçlanmalar sırasında ödenecek prime temel hasılat tutarı serbestçe belirlenebiliyor. Prime temel hasılat meblağı brüt minimum fiyat ile bunun 7.5 katı arasında değişiyor. Askerlik ve doğum borçlanmasında nasıl bir vergi avantajı bulunduğunu ve bu avantajdan yararlanmak için neler yapmak gerektiğini adım adım veriyoruz.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca boşta geçen bazı sürelerin emekliliğe sayılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borçlanma yapılabiliyor. En fazla askerlik borçlanması ve doğum borçlanması yapılıyor. Uzun ve kısa dönem er ve erbaş olarak yapılan askerlik süreleri ile yedek subay okulunda geçen süreler için askerlik borçlanması yapılabiliyor. Kadın sigortalılar ise staj sigortası ile normal çalışmaya başladıkları tarih arasında doğan çocukları ile sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğan çocukları için boşta geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmı için doğum borçlanması yapabiliyorlar.
2021 yılında borçlanma yapanlar günlük 38.16 TL ile 286.20 TL arasında değişen tutarda prim ödeyecekler. En düşük kazanç üzerinden borçlanma yapanlar 540 günlük askerlik borçlanması için 2021 yılında 20.606.40 TL prim ödeyecek. 18 ay askerlik için en yüksek kazanç üzerinden borçlanma yapanlar ise 154.548 TL ödeme yapacaklar.
Doğum borçlanması her çocuk için 2 yıla kadar olmak üzere 3 çocuk için toplam 6 yıla kadar yapılabilmektedir. Bir çocuk için 720 gün doğum borçlanmasını en düşük kazançtan yapan bir kadın sigortalı 2021 yılında 27.475.20 TL ödeyecek.