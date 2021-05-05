A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da dopdolu. 6 Mayıs A101 aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden hesaplı ürünleri satışa çıkarıyor. A101'de bu hafta; Çeşit çeşit çikolatalardan Anneler Günü'ne özel çiçek çeşitlerine, küçük ev aletlerinden televizyona, cep telefonundan beyaz eşyaya, tencere setlerinden çatal bıçak takımlarına kadar pek çok farklı kategoride ürün uygun fiyatlarla satışta olacak.