KYK yattı mı? KYK ne zaman yatacak? Mayıs ayı KYK kredi burs neden yatmadı?

KYK ne zaman yatacak? KYK yattı mı? KYK kredi ve burs ödemesi alan milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını araştırıyor. Gündemde yoğun olarak yer alan KYK kredi burs neden yatmadı sorusunun cevabı araştırılıyor. Bilindiği üzere KYK ödemeleri T.C. Kimlik Numarasının son rakamına göre yatırılıyor.
KYK YATTI MI?
Henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ancak öğrenciler sosyal medyada KYK ödemelerinin henüz yatırılmadığını belirtiyor.
KYK NE ZAMAN YATACAK?
Ödemeler öğrencilerin TC kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştiriliyor. Önceki dönemlerde ödemeler; kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlar 6'sında, 2 olanlar 7, 4 olanlar 8, 6 olanlar 9, 8 olanlar ise 10'unda kredi ve burslarını almışlardı.
KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.