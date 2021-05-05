KYK yattı mı? KYK ne zaman yatacak? Mayıs ayı KYK kredi burs neden yatmadı?

KYK ne zaman yatacak? KYK yattı mı? KYK kredi ve burs ödemesi alan milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını araştırıyor. Gündemde yoğun olarak yer alan KYK kredi burs neden yatmadı sorusunun cevabı araştırılıyor. Bilindiği üzere KYK ödemeleri T.C. Kimlik Numarasının son rakamına göre yatırılıyor.