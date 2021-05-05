1100 TL sosyal yardım başvuru ekranı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oluyor. Geçtiğimiz yıl başlayan pandemi sosyal yardımı ödemelerinde başvurular alınmaya devam ediyor. Alınan kararla 1.000 TL'lik ödeme 1.100 TL'ye yükseldi. Faz 1 ve Faz 2 ödemeleriyle milyonlarca kişiye destek sağlandı. Faz 3'te başvurular alınmaya devam ederken başvurularını tamamlayanlar "Ödemeniz hazırdır ve kapsam dışına çıktı ne demek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen bilgiler...

1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER ALACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.

İşte başvuruya dair bilgiler;