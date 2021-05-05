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    • Ekonomi
    • 06.05.2021 08:37
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    • 06.05.2021 08:37
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    : , , , İNG ? 6 Mayıs , taşıt, kredi faizleri!

    Geçtiğimiz yıldan beri devam eden koronavirüs salgını süreci ile birlikte ekonomik anlamda güçlükler de beraberinde gelmişti. Bu ekonomik negatiflik kredi arzı da hayli arttırmıştı. Bu noktada bankalar tarafından sunulan kredi paketleri oldukça rağbet görüyor. kredisi, sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak, bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Satın almak istediğiniz eve karar verdikten sonra konut kredisi almayı düşündüğünüz bankaya başvuru yapmanız gerekmektedir. Peki bankaların faiz oranları ne kadar? ? İşte bankaların , , , İNG, , konut, otomobil ve kredisi faiz oranları...

    takvim.com.tr
    5 Mayıs konut, taşıt, ihtiyaç kredi faizleri! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İNG...

    2020 yılında dip noktasını gören kredi faiz oranları yılın son çeyreğinde başlayan yükseliş eğilimi ile beraber 2021 yılına rekor yükselişle giriş yaptı. Bu anlamda Merkez Bankası faiz arttırımı sonrasında konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları bankalar tarafından revize edildi. Bu anlamda vatandaşlar kredi faiz oranları için araştırmalarını derinleştiriyor. Konut kredisi, sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak, bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Peki bankaların faiz oranları ne kadar? En uygun kredi ve faiz hangi bankada? İşte bankaların Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İNG, İş Bankası, Akbank konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...

    BANKALARIN FAİZ ORANLARI NE KADAR? KONUT, OTOMOBİL, İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI...

    İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: %1,65
    Taşıt kredisi: %1,55-1,60
    Konut kredisi: %1,45

    YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: %1,89-2,57
    Taşıt kredisi: %1,65
    Konut kredisi: %1,50

        GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22
        Taşıt kredisi: %1,80
        Konut kredisi: %1,50-1,79

        ING BANK KREDİ FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: %1,64-1,69
        Taşıt kredisi: %1,79
        Konut kredisi: %1,49-1,69

        ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: %1,54
        Taşıt kredisi: %1,54
        Konut kredisi: %1,37

            VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

            İhtiyaç kredisi: %1,51
            Taşıt kredisi: %1,50
            Konut kredisi: %1,32

            HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

            İhtiyaç kredisi: % 1,51
            Taşıt kredisi: %1,54
            Konut kredisi: %1,38

            AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

            İhtiyaç kredisi: %1,62-2,13
            Taşıt kredisi: %1,56-1,66
            Konut kredisi: %1,41

            Konut kredisi nedir?

            Konut kredisi, sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak, bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Satın almak istediğiniz eve karar verdikten sonra konut kredisi almayı düşündüğünüz bankaya başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurunuz olumlu sonuçlandıktan gelir belgesi ve tapu ile şubeye giderek sürecinizi başlatabilirsiniz. Sonra ekspertiz uzmanları satın almak istediğiniz evin ekspertiz değerini belirler. Belirlenen ekspertiz değerinin %80'ine kadar 3-240 ay vade aralığında konut kredisi alınabilmektedir. Evin geri kalan %20'si için peşinatınızın olması gerekmektedir.

                Konut Kredisi Gerekli Evraklar

                Başvurunuz onaylanırsa aşağıdaki belgeleri bankamıza teslim etmeniz istenir:

                Nüfus cüzdanı, tapu, kira geliri varsa tapu veya e-devletten alınan "Tapu Bilgileri Sorgulama" ekran görüntüsü, kira kontratı ve ödeme dekontu, faiz veya başka bir geliri varsa geliri gösteren belge

                Bu belgelere ek olarak;

                Maaşlı Çalışıyorsanız: Devletten alınan 4A/4C hizmet dökümü ya da SGK ilçe merkezlerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Belgesi
                Şahıs Firması Sahibiyseniz: Vergi levhası, yıl sonu mali verileri, ara dönem mali verileri

                Tüzel Firma Sahibi/Ortağıysanız: Ortaklık yapısı teyidi için firmaya ait ticaret sicil gazetesi/hazirun cetveli, firmaya ait yılsonu ve güncel mali veriler (bilanço – gelir tablosu veya kurumsal vergi beyannamesi, işletme hesap özeti), firmaya ait vergi levhası

                Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.

                2007'de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.

                Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.

                Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75'i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL'dir.

                Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye'de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.
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                Haberler Ekonomi Son dakika: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İNG en uygun kredi ve faiz hangi bankada? 6 Mayıs konut, taşıt, ihtiyaç kredi faizleri!