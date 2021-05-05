2020 yılında dip noktasını gören kredi faiz oranları yılın son çeyreğinde başlayan yükseliş eğilimi ile beraber 2021 yılına rekor yükselişle giriş yaptı. Bu anlamda Merkez Bankası faiz arttırımı sonrasında konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları bankalar tarafından revize edildi. Bu anlamda vatandaşlar kredi faiz oranları için araştırmalarını derinleştiriyor. Konut kredisi, sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak, bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Peki bankaların faiz oranları ne kadar? En uygun kredi ve faiz hangi bankada? İşte bankaların Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İNG, İş Bankası, Akbank konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...
BANKALARIN FAİZ ORANLARI NE KADAR? KONUT, OTOMOBİL, İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI...
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: %1,65
Taşıt kredisi: %1,55-1,60
Konut kredisi: %1,45
YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: %1,89-2,57
Taşıt kredisi: %1,65
Konut kredisi: %1,50