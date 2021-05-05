1100 TL sosyal yardım başvuruları devam ederken başvurusu sonuçlanan vatandaşlara bilgi veriliyor. Geçtiğimiz yıl başlayan pandemi sosyal yardımı ödemelerinde başvurular alınmaya devam ediyor. Alınan kararla 1.000 TL'lik ödeme 1.100 TL'ye yükseldi. Faz 1 ve Faz 2 ödemeleriyle milyonlarca kişiye destek sağlandı. Peki, PTT 1100 TL mesajı nedir? Sosyal yardım ödemeniz hazırdır ne demek? 1100 TL yardım parası eve getiriliyor mu? İşte detaylar...
PTT 1100 TL MESAJI NEDİR?
Arama motorlarında "1.100 TL tutarındaki tam kapanma sosyal yardımı ödemeniz en yakın zamanda konutunuzda teslim edilecektir." mesajı araştırılıyor. Gelen son bilgilere göre, hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.
İşte diğer merak edilen bilgiler;
ÖDEMENİZ HAZIRDIR NE DEMEK?
Pek çok vatandaş "Ödemeniz hazırdır" bilgilendirmesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle ödemelerin nasıl alınacağını merak ediyor. Banka hesap bilgisi olmayan ve PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.
1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER ALACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.
Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:
"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."