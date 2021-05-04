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    Teknoloji şirketleri pandemide kazancına kazanç kattı

    Teknoloji şirketleri pandemide kazancına kazanç kattı. Bu yılın ilk çeyreğinde dakikada 837 bin, ise 691 bin dolar kazandı.

    Dakikada servet

    Pandemide teknoloji şirketleri kasalarını doldurdu. 2020'de aralarında 7 büyük teknoloji şirketinin değeri 3.4 trilyon dolar arttı. Amazon ve Apple, 2020'nin son çeyreğinde ilk kez 3 aylık gelirde 100 milyar doları aştı. Bu yıla da iyi başlayan teknoloji şirketlerinin ilk 3 ayda elde ettiği kazancın dakika başına düşen tutarı hesaplandı. Buna göre; 1 dakikada 830 bin dolardan fazla gelir elde ederek ilk sırayı aldı. da dakika başına 691 bin doları bulan para kazandı. İşte şirketlerin dakika başına düşen kazançları:,

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