Teknoloji şirketleri pandemide kazancına kazanç kattı

Pandemide teknoloji şirketleri kasalarını doldurdu. 2020'de aralarında 7 büyük teknoloji şirketinin değeri 3.4 trilyon dolar arttı. Amazon ve Apple, 2020'nin son çeyreğinde ilk kez 3 aylık gelirde 100 milyar doları aştı. Bu yıla da iyi başlayan teknoloji şirketlerinin ilk 3 ayda elde ettiği kazancın dakika başına düşen tutarı hesaplandı. Buna göre; Amazon 1 dakikada 830 bin dolardan fazla gelir elde ederek ilk sırayı aldı. Apple da dakika başına 691 bin doları bulan para kazandı. İşte şirketlerin dakika başına düşen kazançları:,



