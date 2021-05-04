Pandemide teknoloji şirketleri kasalarını doldurdu. 2020'de aralarında 7 büyük teknoloji şirketinin değeri 3.4 trilyon dolar arttı. Amazon ve Apple, 2020'nin son çeyreğinde ilk kez 3 aylık gelirde 100 milyar doları aştı. Bu yıla da iyi başlayan teknoloji şirketlerinin ilk 3 ayda elde ettiği kazancın dakika başına düşen tutarı hesaplandı. Buna göre; Amazon 1 dakikada 830 bin dolardan fazla gelir elde ederek ilk sırayı aldı. Apple da dakika başına 691 bin doları bulan para kazandı. İşte şirketlerin dakika başına düşen kazançları:,
- Ekonomi
- 04.05.2021 Gazete
Teknoloji şirketleri pandemide kazancına kazanç kattı
Teknoloji şirketleri pandemide kazancına kazanç kattı. Bu yılın ilk çeyreğinde Amazon dakikada 837 bin, Apple ise 691 bin dolar kazandı.
Pandemide teknoloji şirketleri kasalarını doldurdu. 2020'de aralarında 7 büyük teknoloji şirketinin değeri 3.4 trilyon dolar arttı. Amazon ve Apple, 2020'nin son çeyreğinde ilk kez 3 aylık gelirde 100 milyar doları aştı. Bu yıla da iyi başlayan teknoloji şirketlerinin ilk 3 ayda elde ettiği kazancın dakika başına düşen tutarı hesaplandı. Buna göre; Amazon 1 dakikada 830 bin dolardan fazla gelir elde ederek ilk sırayı aldı. Apple da dakika başına 691 bin doları bulan para kazandı. İşte şirketlerin dakika başına düşen kazançları:,