Ziraat GYO ne zaman işlem görecek? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı?

Sermaye artışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arza yönelik izahnamede, halka arz gelirinin kullanım yerleri de yer almıştı.

İzahnameye göre halka arz gelirinin yüzde 65'i Ziraat Kuleleri başta olmak üzere halen devam eden projelerinde, yüzde 20'si mülkiyetinde bulunan ve üzerinde proje geliştirme çalışmaları devam eden Bayraklı/ İzmir arsası projesi için, yüzde 15'i de halka arz tarihine kadar oluşacak kredi borçlarının tamamının kapatılması ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacak.