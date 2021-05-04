Kripto paralarda yaşanan hareketlilik yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda göze çarpan kazançlar elde eden Waves coin tüm ilgiyi üzerine çekti. Waves, NFT'ler sektöründe de bir sıçrama yaptı. Genel NFT çılgınlığı azalırken, seçkin yatırımcılar bunlara odaklanmaya devam ediyor. Günün değer kazanan coini Waves sert bir yükselişle değerine değer kattı. Peki, Waves coin neden yükseldi? İşte 4 Mayıs Waves coin ile alakalı güncel veriler, analiz ve yorum grafiği...
WAVES COİN NEDEN YÜKSELDİ? 4 MAYIS GÜNCEL GRAFİK YORUMU!
Kripto para çıkışlarında bugün sıra Waves coin için yükseliş trendi vardı. Değerine değer katan Waves son günlerin adeta parlayan yıldızı oldu. İşlem hacmi artan, piyasa değer katlanan Waves coin gün içerisinde yüzde 60 civarında bir sert yükseliş sergiledi. Gün içerisinde 102 TL'den en düşük işlemini gören Waves coin en yüksek değerine ise 197.5 TL'lik değerle gördü. Neredeyse iki katı yükselen değeriyle önemli bir alım ve satım fırsatı vermiş oldu. Gün içerisinde yükseliş ne kadar sürer bilinmez ama Waves yatırımcısı günün karlı grubundan olarak gözüküyor.
4 MAYIS WAVES COİN GRAFİĞİ
Waves kaç dolar: $ 34,6656
Wawes kaç BTC: ฿ 0,000658