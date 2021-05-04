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    • Ekonomi
    • 04.05.2021 11:19
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    • 04.05.2021 11:19
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    coin neden yükseldi? Bir anda patlama yaptı! Waves coin nedir, nasıl alınır? 4 Mayıs WAVES analiz ve yorum grafiği!

    larda yaşanan hareketlilik yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda göze çarpan kazançlar elde eden coin tüm ilgiyi üzerine çekti. Waves, NFT’ler sektöründe de bir sıçrama yaptı. Genel NFT çılgınlığı azalırken, seçkin yatırımcılar bunlara odaklanmaya devam ediyor. Günün değer kazanan coini Waves sert bir yükselişle değerine değer kattı. Peki, ? Waves coin nedir, nasıl alınır? İşte 4 Mayıs Waves coin ile alakalı güncel veriler, analiz ve yorum grafiği...

    takvim.com.tr
    Waves coin neden yükseldi? 4 Mayıs WAVES analiz ve yorum grafiği!

    Kripto paralarda yaşanan hareketlilik yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda göze çarpan kazançlar elde eden Waves coin tüm ilgiyi üzerine çekti. Waves, NFT'ler sektöründe de bir sıçrama yaptı. Genel NFT çılgınlığı azalırken, seçkin yatırımcılar bunlara odaklanmaya devam ediyor. Günün değer kazanan coini Waves sert bir yükselişle değerine değer kattı. Peki, Waves coin neden yükseldi? İşte 4 Mayıs Waves coin ile alakalı güncel veriler, analiz ve yorum grafiği...

    WAVES COİN NEDEN YÜKSELDİ? 4 MAYIS GÜNCEL GRAFİK YORUMU!

    Kripto para çıkışlarında bugün sıra Waves coin için yükseliş trendi vardı. Değerine değer katan Waves son günlerin adeta parlayan yıldızı oldu. İşlem hacmi artan, piyasa değer katlanan Waves coin gün içerisinde yüzde 60 civarında bir sert yükseliş sergiledi. Gün içerisinde 102 TL'den en düşük işlemini gören Waves coin en yüksek değerine ise 197.5 TL'lik değerle gördü. Neredeyse iki katı yükselen değeriyle önemli bir alım ve satım fırsatı vermiş oldu. Gün içerisinde yükseliş ne kadar sürer bilinmez ama Waves yatırımcısı günün karlı grubundan olarak gözüküyor.

    4 MAYIS WAVES COİN GRAFİĞİ

    Waves kaç dolar: $ 34,6656

    Wawes kaç BTC: ฿ 0,000658

        WAVES İÇİN FİYAT TAHMİNİ

        Kripto para birimi, sektöre çok olumlu bir giriş yaptı. BTC'ye ve ABD dolarına kıyasla fiyatını artırabilir. Ayrıca piyasaya girdikten sonra çok iyi bir işaret olan fiyatını stabil tutmayı başardı. Tabii ki iniş ve çıkışları vardı, ama her zaman açık bir aralıkta -2,5 ila 5,5 dolar- işlem gördü. Tüm kripto para birimleri ve Bitcoin (BTC) Aralık 2017'de ve 2018'in başında genişlediğinde, Waves 16 dolara kadar ulaştı. Şu anda ise 4,4 dolar civarında işlem görüyor.

        Uzman ve analistler, Waves için gelecekte de benzer fiyat davranışları öngörüyor. Fiyat paterni zaman içinde kendini tekrarlıyor. Bir sonraki yukarı hareket içinde, uzman ve analistlere göre, fiyatın 8 doların üzerinde hareket ettiğini kolayca görebiliriz. Bu fiyat eğilimi, kripto paranın sadece yeni başladığı gösteriyor. Uzman ve analistlere göre, uzun vadede fiyat da yukarı çıkıyor gibi görünüyor. Elbette, kripto para birimlerinin çok değişken varlıklar olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Fiyatların düşmesine neden olan önemli bir olay varsa, Waves de diğer kripto paralar gibi bu eğilimi elbette ki takip eder.

        WAVES COİN NEDİR?

        Çok amaçlı blockchain platformu olan Waves, merkeziyetsiz uygulamalar (DApps) ve akıllı sözleşmeler dahil olmak üzere birden fazla kullanım senaryosunu destekliyor.

        Kripto para sektörünün en eski ilk token arzı (ICO) projelerinden biri olarak Haziran 2016'da piyasaya sürülen Waves; hızlı, kullanışlı ve anlaşılması kolay blockchain platformlarının hataya geçirilmesi amacıyla oluşturuldu.

        Platform o günden bu yana çeşitli değişikliklere uğradı ve orijinal tasarımına ek olarak farklı özellikler ilave edildi.

        Waves ağının yerel tokeni olan WAVES, blok ödülleri gibi standart ödemeler için kullanılıyor ve sınırsız biçimde üretilebiliyor.

        WAVES KURUCUSU KİM?

        Waves ağının kurucusu, Alexander Ivanov (aynı zamanda Sasha Ivanov olarak da biliniyor) isimli Ukrayna doğumlu bir bilim insanı.

        Waves projesini geliştirmeden önce Ivanov, kripto para alanında aktif bir isimdi. Günümüzde kullanıma kapanan gerçek zamanlı alım satım platformu Coinomat ve indeksleme sitesi Cooleindex'i geliştirmişti. Ayrıca, ABD doları destekli bir stablecoin olan CoinoUSD para biriminin erken dönem sürümünü de hayata geçirdi.

        Ivanov, Waves'in tanıtımı konusunda aktif görev alıyor ve halka açık bir şekilde iletişim kuruyor. Gerek platformu, gerekse blockchain sektöründeki trendler hakkında sıklıkla röportaj veriyor.

        Waves oluşumunun pazarlama detaylarına göre şirket, Moskova ve İsviçre dahil olmak üzere çeşitli konumlarda görev alan 180'den fazla personele sahip.

            WAVES NEDEN FARKLI?

            Alanındaki ilk projelerden biri olan Waves, erken dönem blockchain platform ve ürünlerinin geliştirilmesi için faaliyete geçti.

            Başlangıç sürecinden itibaren, var olan süreçlerini iyileştirmek veya yeni hizmetler oluşturmak için blockchain kullanmak isteyen potansiyel müşterilerine hitap etmeyi amaçladı.

            Waves, akıllı sözleşme modellerini ve DApp geliştirmeyi destekleyerek hız ve kullanım kolaylığı ile rakiplere karşı avantaj elde edilmesini sağladı.

            O zamandan bu yana çeşitli ek hizmetler de geliştirildi. Gravity isimli çapraz zincir ve oracle ağının dışında merkeziyetsiz finans (DeFi) odaklı Neutrino platformu örnek olarak gösterilebilir. Waves DEX ise merkeziyetsiz bir kripto para borsası olarak faaliyet gösteriyor.

            2020'de Waves, ERC-20 standardında geliştirilmiş WAVES tokenini dolaşıma sokarak platformun Ethereum ağı ile birlikte çalışabileceğini duyurdu.

            WAVES (WAVES) NEREDEN ALINIR?

            Dört yıldan fazla süredir piyasada yer alan kripto para olan WAVES, çok sayıda borsa tarafından desteklenerek rahatlıkla alınıp satılabiliyor.

            İşlem çiftleri, WAVES ve diğer kripto para birimleri arasında olduğu gibi, stablecoin ve fiat (itibari) para birimleriyle de oluşturulabiliyor.

            Binance ve Huobi Global gibi platformlarda en yüksek işlem hacimlerine ulaşmak mümkün.
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            Haberler Ekonomi Waves coin neden yükseldi? Bir anda patlama yaptı! Waves coin nedir, nasıl alınır? 4 Mayıs WAVES analiz ve yorum grafiği!