WAVES İÇİN FİYAT TAHMİNİ

Kripto para birimi, sektöre çok olumlu bir giriş yaptı. BTC'ye ve ABD dolarına kıyasla fiyatını artırabilir. Ayrıca piyasaya girdikten sonra çok iyi bir işaret olan fiyatını stabil tutmayı başardı. Tabii ki iniş ve çıkışları vardı, ama her zaman açık bir aralıkta -2,5 ila 5,5 dolar- işlem gördü. Tüm kripto para birimleri ve Bitcoin (BTC) Aralık 2017'de ve 2018'in başında genişlediğinde, Waves 16 dolara kadar ulaştı. Şu anda ise 4,4 dolar civarında işlem görüyor.

Uzman ve analistler, Waves için gelecekte de benzer fiyat davranışları öngörüyor. Fiyat paterni zaman içinde kendini tekrarlıyor. Bir sonraki yukarı hareket içinde, uzman ve analistlere göre, fiyatın 8 doların üzerinde hareket ettiğini kolayca görebiliriz. Bu fiyat eğilimi, kripto paranın sadece yeni başladığı gösteriyor. Uzman ve analistlere göre, uzun vadede fiyat da yukarı çıkıyor gibi görünüyor. Elbette, kripto para birimlerinin çok değişken varlıklar olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Fiyatların düşmesine neden olan önemli bir olay varsa, Waves de diğer kripto paralar gibi bu eğilimi elbette ki takip eder.