IMF’den salgın desteklerinde Türkiye'ye övgü: En fazla likidite desteği sağlayan ülke oldu.





Türkiye'nin likit destek oranı GSYH'sinin yüzde 9.4'ü oranında olurken, aynı kategorideki ülkeler arasında Türkiye'ye en fazla yaklaşan ülke yüzde 6.2 ile Brezilya oldu.



KORUMA KALKANI

Bir yılı geride bıraktığımız salgının başlamasından bu yana ekonomik ve toplumsal istikrarı sağlamak için milyarlarca lira kaynak aktarıldı. Raporda en dikkati çeken yardım ise 60 milyar lirayı aşan Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde yapılan yardımlar oldu.



Esnaf ve sanatkârı desteklemek için bu dönemde önemli adımlar atıldı. 947 bin 633 esnafa gelir kaybı ödemesi yapılırken, 984 bin 937 kişiye 42 milyar 600 milyon lira Hazine faiz destekli kredi sağlandı.





Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında 18 milyar 800 milyon lira kredi kullandırıldı. 824 bine yakın esnafın 5.5 milyar liralık kredisi ertelendi.