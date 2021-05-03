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    • Ekonomi
    • 04.05.2021 06:30
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    • 04.05.2021 06:32
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    22 ayar bilezik, çeyrek, gram kaç lira? 4 Mayıs 2021 anlık

    Hem küresel hem de iç piyasalarda ndaki hareketlilik sürüyor. Piyasalardaki gelişmeleri takip eden yatırımcılar özellikle altın fiyatlarını sık sık takip ediyor. 'da, bugün kapanışta çeyrek altın 773,00 lira, 3.165,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,17 yükselişle 477,20 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları kaç lira? 4 Mayıs 2021 anlık İşte detaylar...

    4 Mayıs anlık altın fiyatları ne kadar oldu?

    Önceki aylarda altın alarak yatırım yapmış olan büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar sabah saatlerinde anlık fiyatları sorguluyor. Küresel toparlanma umutlarının artışıyla değerli metallere gelen alımlarla altının ons fiyatı da 11,795 doları aşarak 1,800 dolar sınırına kadar yükseldi. Ayrıca dün iç piyasada, gram altın 477 liraya, çeyrek altın 787 liraya, Cumhuriyet altını da 3,140 liraya yükseliş yaşadı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları kaç lira? 4 Mayıs 2021 anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 artışla 477,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 773,00 lira, Cumhuriyet altını 3.165,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,17 yükselişle 477,20 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 474 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 473 bin 600 lirayı, en yüksek ise 474 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 474 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 164 milyon 834 bin 732,69 lira, işlem miktarı ise 351,20 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 181 milyon 567 bin 483,19 oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        EMTİA PİYASALARI - PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

        Birleşik Krallık'ın, Covid-19 vakalarının patladığı Hindistan'a sağlık ekipmanları yollamaya başlamasının ardından talep baskısının hafiflemesiyle petrol fiyatları yükseldi ve Brent petrolün varil fiyatı 67 doları aştı.

        Küresel toparlanma umutlarının artışıyla değerli metallere gelen alımlarla altının ons fiyatı da 11,795 doları aşarak 1,800 dolar sınırına kadar yükseldi.

        Piyasalarda tedarik sorunlarına ilişkin kaygıların da artmasıyla hızla tırmanarak, geçen haftanın son işlem gününde tarihinde ilk kez ons başına 3,000 doları aşarak 3,011.62 dolarlık yeni rekor düzeye tırmanan paladyum da, döndüğü 2,950 dolar düzeyinden yeniden 3,000 dolar sınırına tırmandı.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 1.69 artışla 67.56 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 1.56 artışla 64.41 dolar,

        - altın yüzde 1.52 artışla 1,795.79 dolar,

        - gümüş yüzde 4.04 artışla 26.94 dolar,

        - bakır yüzde 0.53 düşüşle 9.809.00 dolar,

        - platin yüzde 3.77 artışla 1,246.01 dolar,

        - paladyum yüzde 1.84 artışla 2,992.72 dolar düzeyindeydi.

        Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının ons fiyatının 1,800 dolar sınırını aşamadığına işaret edilerek, şöyle denildi:

        "Altın, geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısın olmasına rağmen dar sayılacak dar bir bant içerisinde hareket ederek yatayda bir kapanış yaptı. 1777 dolar/ons seviyesinden haftaya başlayan sarı maden, 1800 dolar/ons seviyesini aşamadığı bir haftayı daha geride bıraktı.

        "Fed kararı öncesi alıcılı seyir içerisinde hareket eden altın, 1790 dolar/ons seviyesiyle haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. FED'in tahvil alım programına dair yapacağı değişiklikle ilgili kaygılar, altın fiyatını baskıladı.

        "Ancak korkulanının aksine Fed güvercin tutumunu sürdürerek faiz değişikliğine gitmezken, karar metninde büyük bir değişiklik yapmadı.

        "Karar sonrası Başkan Powell de güvercin tutum sergilerken, 120 milyar dolarlık tahvil alım programını sürdüreceklerini vurgulayarak, ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

            "Fed kararı sonrası ABD 10 yıllıklarının 1,68 seviyesini aşması sonrası altın, üzerinde baskı artarken 1756 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi. Bu seviye son iki haftanın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçerken, haftayı 1771 dolar/onstan tamamlamayı başardı ve hanesine yüzde 0.3'lük bir kayıp yazmış oldu.

            "Gümüş de altınla benzer şekilde kırmızıda bir haftayı geride bırakırken, 26 dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunmayı başaramadı. Haftaya 26 dolar/ons seviyesinden başlayan beyaz maden, hafta boyunca dar bir bant içerisinde hareket ederken seansı 25.92 dolar/onstan tamamladı. Haftayı 0.3 kayıpla tamamlayan beyaz maden, 3 haftanın ardından kırmızıya dönmüş oldu.

            "Platin, geçtiğimiz hafta paladyumun da desteğiyle pozitif bir hafta geçirmesine rağmen haftanın sonuna kadar taşıyamadı bu pozitifliği. Hafta içinde 1258 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak son iki ayın en yüksek seviyesini kaydeden platin, haftanın sonuna kadar bu seviyede kalamadı. Haftalık seansı 1203 dolar/onstan tamamlayan platin, önceki haftaya kıyasla yüzde 2.3 değer kaybı yaşadı.

            "Paladyum, tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken, tarihinde ilk kez 3000 dolar/ons seviyesini aştı. Hikayesini endüstriyel toparlanmadan almaya devam eden paladyum, geçtiğimiz haftayı 2934 dolar/onstan tamamlayarak yüzde 2.7 kazancı hanesine yazdı.

            "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasında işlemler dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, hacim açısından zayıf seyir sürüyor. Borsa İstanbul'da toplamda 4,955 kg altın, 10,823 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."
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            Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları kaç lira? 4 Mayıs 2021 anlık altın fiyatları ne kadar oldu?