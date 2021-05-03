Önceki aylarda altın alarak yatırım yapmış olan büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar sabah saatlerinde anlık fiyatları sorguluyor. Küresel toparlanma umutlarının artışıyla değerli metallere gelen alımlarla altının ons fiyatı da 11,795 doları aşarak 1,800 dolar sınırına kadar yükseldi. Ayrıca dün iç piyasada, gram altın 477 liraya, çeyrek altın 787 liraya, Cumhuriyet altını da 3,140 liraya yükseliş yaşadı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları kaç lira? 4 Mayıs 2021 anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 artışla 477,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 773,00 lira, Cumhuriyet altını 3.165,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,17 yükselişle 477,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 474 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 473 bin 600 lirayı, en yüksek ise 474 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 474 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 164 milyon 834 bin 732,69 lira, işlem miktarı ise 351,20 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 181 milyon 567 bin 483,19 oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.