Önceki aylarda altın alarak yatırım yapmış olan büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar sabah saatlerinde anlık fiyatları sorguluyor. Küresel toparlanma umutlarının artışıyla değerli metallere gelen alımlarla altının ons fiyatı da 11,795 doları aşarak 1,800 dolar sınırına kadar yükseldi. Ayrıca dün iç piyasada, gram altın 477 liraya, çeyrek altın 787 liraya, Cumhuriyet altını da 3,140 liraya yükseliş yaşadı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları kaç lira? 4 Mayıs 2021 anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?