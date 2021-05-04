Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yükseldiği 59,000 dolar sınırından, piyasalara gelen genel satışların etkisiyle 55,000 dolar düzeyine gerilerken, Avrupa Yatırım Bankası'nın, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağının açıklanmasının ardından Ethereum'un haftalık yükselişi yüzde 30'u aştı.
Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez geçen hafta yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı yüzde 47'in de altına inerken, Ethereum'un payı da yüzde 17'ye yaklaştı.
Kripto para piyasalarındaki satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 81 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden, Bitcoin dahil beş birim düşenler arasındaydı.
BİTCOİN NE KADAR OLDU? ETHEREUM KAÇ DOLAR?
Son 24 saat içinde 54,982.63 ve 58,973.31 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.00 düşüşle 55,671.79 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 3.99 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 44 milyar dolar düşüşle 1.0 trilyon 40.36 milyar dolara geriledi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 7.47 artışla 3,286.18 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 30.65 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 377 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.41 artışla 645.79 dolara yükselilerken, haftalık kazancı yüzde 21.85 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 98.97 milyar dolara yükseldi.
Tüm piyasalarda toplam hacim de 2.0 trilyon 227.97 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.