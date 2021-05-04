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    İhracatta rekora devam: ’da yüzde 109 artarak 18.8 milyar dolara çıktı

    İhracat 'da yüzde 109 artarak 18.8 milyar dolara çıktı. Böylece tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamına imza atıldı. Nisan aynı zamanda, 'den sonra tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirilen ikinci ay oldu.

    İhracatta rekora devam

    İhracat 'da yüzde 109 artarak 18.8 milyar dolara çıktı. Böylece tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamına imza atıldı. Nisan aynı zamanda, 'den sonra tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirilen ikinci ay oldu. Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 33.1 artarak 68.7 milyar doları aştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'la karşılaştırıldığında ise ihracatın, Nisan'da yüzde 22.3 arttığını belirterek, "Bugün itibarıyla ihracatımız pandemi öncesi seviyelerin de üzerinde" dedi.

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    Haberler Ekonomi İhracatta rekora devam: Nisan’da yüzde 109 artarak 18.8 milyar dolara çıktı