Zamların üzerinden 4 ay geçti ve dün TÜİK, Nisan enflasyonunu açıkladı. Ocakta yüzde 1.68, Şubatta yüzde 0.91, Martta yüzde 1.08 artan enflasyon, Nisan ayında ise yüzde 1.68 olarak reelleşti. Böylece kümülatif çoğalış yüzde 5.46 olarak hesaplandı. Bu vaziyet Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi için şimdiden başka bir deyişle Temmuza kadar 2 ay varken yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor. Memur ve emeklisi için de 4 aylık enflasyon yüzde 3'lük ocak zammını aştığından yüzde 2.46'lık fark oluştu. Mayıs ve haziran ayı enflasyonları,zammı ve fark oranını tayin edecek. Ayrıca bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyesi 6-7 Mayıs'ta hesaba yatacak.