Zamların üzerinden 4 ay geçti ve dün TÜİK, Nisan enflasyonunu açıkladı. Ocakta yüzde 1.68, Şubatta yüzde 0.91, Martta yüzde 1.08 artan enflasyon, Nisan ayında ise yüzde 1.68 olarak reelleşti. Böylece kümülatif çoğalış yüzde 5.46 olarak hesaplandı. Bu vaziyet Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi için şimdiden başka bir deyişle Temmuza kadar 2 ay varken yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor. Memur ve emeklisi için de 4 aylık enflasyon yüzde 3'lük ocak zammını aştığından yüzde 2.46'lık fark oluştu. Mayıs ve haziran ayı enflasyonları,zammı ve fark oranını tayin edecek. Ayrıca bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyesi 6-7 Mayıs'ta hesaba yatacak.
Toplu sözleşme gereği, temmuzda memur ve emeklisine yüzde 3 zam yapılacak. Enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.Mevcut durumda 2.46'lık farkla zammın yüzde 5.46 olduğu görülüyor. Bir başka deyişle toplu sözleşme zammı kadar enflasyon farkı oluşmuş durumda.Ocakta en düşük memur emekli maaşı 207 liralık artışla 3.021 liraya çıkmıştı. Mayıs ve haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.186 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 258 lira artışla, 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti.
Enflasyon ile oluşan farkla maaş 3.988 liraya çıkmış oldu. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 207 liralık artışla 3.021 liraya çıkmıştı. Mayısve haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.186 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 258 lira artışla 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti. Dün oluşan farkla maaş 3.988 liraya çıkmış oldu.
Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden yüzde 5.46'lık zammı garantiledi. Memur ve memur emeklisi için ise enflasyon ocaktaki yüzde 3'lük zammı geçtiği için yüzde 2.46'lık fark göründü. Emekliye ayrıca temmuzda zamlı ikramiye de ödenecek.