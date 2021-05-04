BİM ŞOK A101 aktüel ürünler yasaklandı mı? Aktüel ürünlerin satışı yasak mı? İçişleri Bakanlığı market genelgesi yayımladı ve temel ihtiyaç ürünleri dışındaki ürünlerin satışına yasak geldi. Bu nedenle marketlerin aktüel ürünlerin satışının yasak olup olmadığı da merak edilmeye başlandı. Peki BİM ŞOK A101 aktüel ürünler yasaklandı mı?