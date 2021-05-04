BİM ŞOK A101 aktüel ürünler yasaklandı mı? Aktüel ürünlerin satışı yasak mı? İçişleri Bakanlığı market genelgesi yayımladı ve temel ihtiyaç ürünleri dışındaki ürünlerin satışına yasak geldi. Bu nedenle marketlerin aktüel ürünlerin satışının yasak olup olmadığı da merak edilmeye başlandı. Peki BİM ŞOK A101 aktüel ürünler yasaklandı mı?
BİM ŞOK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER YASAKLANDI MI?
81 İLE GENELGE
Bakanlık 81 ile göndermiş olduğu genelge ile zorunlu temel ihtiyaç malzemeleri dışında herhangi bir ürünün satışını yasaklandı. Temel gıda ve temizlik ürünlerinin dışında sadece hayvan yemi ve mamaları, kozmetik ürünleri (Parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.
A101'DEN AÇIKLAMA!
Yayımlanan açıklamada, ilgili tarihler arasında mağazalarda parfümeri ve makyaj malzemeleri, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye , giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat , züccaciye vb. ürünlerin satılmayacağı belirtildi. Müşterilerin A101 uygulaması ve internet sitesinden ise 7 gün 24 saat alışveriş yapabileceği kaydedildi.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
BİM ise resmi web sayfasında getirdiği akteül ürünlerin büyük bir kısmını temizlik malzemeleri ve gıda malzemelerinin oluşturduğu görüldü.