1.100 TL sosyal yardım kapsam dışına çıktı ne demek? E-Devlet kapsam dışına çıktı anlamı nedir?

Sosyal yardım kapsam dışına çıktı ne demek? E-Devlet kapsam dışına çıktı anlamı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programı başlatılırken ihtiyaç sahibi ailelere 1.100 TL tutarında ödeme gerçekleştirilecek. Ancak başvuru yapmak isteyenlerin karşısına uyarı çıkıyor. Peki sosyal yardım kapsam dışına çıktı ne demek?
1.100 TL ÖDEME YAPILACAK!
"Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını bildiren Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.
SOSYAL YARDIM KAPSAM DIŞINA ÇIKTI NE DEMEK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu. Devlet 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 TL tutarında nakdi yardımda bulunacak. Tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adıyla yeni bir yardım programı başlatıldı. 1100 TL destekten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen haneler faydalanabilecek.
Destek için ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacak. Pek çok kişi de 1100 TL destekten faydalanıp faydalanmadığını öğrenmek için e devlet sosyal yardım görüntüleme ekranından sorguluyor. Bazı kullanıcılar 'Sosyal yardım kapsam dışı, merkezi yardım kapsam dışına çıktı' uyarısı alıyor.