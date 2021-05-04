Esnaf gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır?

Gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnaf gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Gelir kaybı desteği almak isteyen esnaflar başvuru işlemlerini nasıl yapabileceğini ve ödemelerin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa destek paketi kapsamında gelir kaybı ve kira desteği süresinin uzatıldığını duyurmuştu. Destek talebinde bulunan esnaflar, gelir kaybı desteği ne zaman yatacak sorusunun cevabını merak ediyor.
GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa destek paketi kapsamında gelir kaybı ve kira desteği süresinin uzatıldığını duyurdu. Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflara yapılan aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteği süresi uzatıldı. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Gerekli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
Destek başvuruları e Devlet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. Gereli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.