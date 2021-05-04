Esnaf gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır?

Gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnaf gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Gelir kaybı desteği almak isteyen esnaflar başvuru işlemlerini nasıl yapabileceğini ve ödemelerin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa destek paketi kapsamında gelir kaybı ve kira desteği süresinin uzatıldığını duyurmuştu. Destek talebinde bulunan esnaflar, gelir kaybı desteği ne zaman yatacak sorusunun cevabını merak ediyor.