Bankacılık endeksi yüzde 1,93 ve holding endeksi yüzde 2,46 değer kazandı.

KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,97 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 3,92 ile finansal kiralama, faktoring oldu.