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    • Ekonomi
    • 03.05.2021 18:22
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    • 03.05.2021 18:26
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    Borsa 3 Mayıs'ı yükselişle tamamladı! son durum

    Son dakika borsa haberi... Borsa İstanbul'da endeksi, yüzde 1,67 değer kazanarak 3 Mayıs'ı 1.421,15 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,97 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 3,92 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

    AA
    Borsada son durum!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,67 değer kazanarak 3 Mayıs'ı 1.421,15 puandan tamamladı.

    15 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ
    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 15 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,93 ve holding endeksi yüzde 2,46 değer kazandı.

    KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER
    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,97 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 3,92 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

    BIST 100 endeksi, enflasyonun piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesiyle gün boyu alıcılı bir seyir izledi.

    Analistler, ABD'nin 10 yıllık faizinin yüzde 1,60 seviyelerine gerilemesiyle risk iştahının arttığını ve yurt içinde de pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

        Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Çin'de ve İngiltere'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.
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