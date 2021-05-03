Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,67 değer kazanarak 3 Mayıs'ı 1.421,15 puandan tamamladı.
15 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 15 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,93 ve holding endeksi yüzde 2,46 değer kazandı.
KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,97 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 3,92 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
BIST 100 endeksi, enflasyonun piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesiyle gün boyu alıcılı bir seyir izledi.
Analistler, ABD'nin 10 yıllık faizinin yüzde 1,60 seviyelerine gerilemesiyle risk iştahının arttığını ve yurt içinde de pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.