Tercihler değişti talep patladı! Fiyatlar ortalama yüzde 50 arttı

Koronavirüs ev alma tercihini de değiştirdi. Yapılan araştırma, ev satın alırken vatandaşın balkonlu ve bahçeli evi tercih ettiğini ortaya çıkardı. Emlak Danışmanı Ulaş Gezen de bahçeli ve balkonlu evlere olan talebin, fiyatları geçen yıla oranla yüzde 50 artırdığını söyledi.
Koronavirüsün ev satın alma tercihine etkisi araştırıldı. 633 kişiyle yapılan araştırmada, Türkiye'de yüzde 47,9'luk kesimin bahçesiz-balkonlu, yüzde 37.6'sının bahçeli-balkonlu, yüzde 8.7'sinin ise bahçesiz ve balkonsuz evde oturduğu ortaya çıktı. Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan araştırmada, koronavirüsün etkisiyle yeni ev seçimi yapanların sayısı yüzde 28 olarak belirlendi.
TALEP YÜZDE 30 ARTTI
Yeni ev satın alırken ya da kiralarken vatandaşın dikkat ettikleri arasında ise yüzde 29,1 ile evin fiyatı, yüzde 23 ile balkonlu ve bahçeli ev olması yer aldı. Koronavirüs nedeniyle konut sektöründe yaşanan değişimi değerlendiren Emlak Danışmanı Ulaş Gezen, "Talepler geçen yıla kıyasla yüzde 30 arttı. Yazlık kesimlerde doluluk oranı çok yüksek. Geçen yıl ile bu yıl arasında fiyatlarda da yüzde 50'ye yakın artış var" diye konuştu.
FRANSIZ BALKON VE 1+1 EVLERE TALEP YOK
Emlak Danışmanı Ulaş Gezen, genellikle apartman dairelerinin balkonsuz olduğuna dikkat çekerek, "Daireler Fransız balkon şeklinde ve 1+1 dairelerde hemen hemen hiç balkon yok. Bu tip dairelere talep oldukça düştü" dedi.
YAZLIK DAİRELER, KIŞLIK OLARAK KULLANILMAYA BAŞLANDI
Daha çok bahçe kullanımlı dairelere ve müstakillere yönelimin arttığını belirten Gezen, "Eskiden Büyükçekmece'de yazlık daireleri satamazdık, talep çok azdı. Şu anda çok yoğun bir talep yaşıyoruz. Satılık ve kiralık villa tarzında binalar bulunamıyor. Site içerisinde veya bireysel kullanımlı dairelere yönelim var" diye konuştu.
TALEPLERDE YÜZDE 30'LUK ARTIŞ SÖZ KONUSU
Taleplerin geçen yıla kıyasla yüzde 30 arttığına vurgu yapan Gezen, "Koronavirüs kapsamında özellikle birçok sitede ve yazlık kesimlerde doluluk oranı çok yüksek. Yüzde 30 civarında taleplerde artış var. Bunlar fiyatları ve rakamları da etkiledi" ifadelerini kullandı.