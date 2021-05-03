Tercihler değişti talep patladı! Fiyatlar ortalama yüzde 50 arttı

Koronavirüs ev alma tercihini de değiştirdi. Yapılan araştırma, ev satın alırken vatandaşın balkonlu ve bahçeli evi tercih ettiğini ortaya çıkardı. Emlak Danışmanı Ulaş Gezen de bahçeli ve balkonlu evlere olan talebin, fiyatları geçen yıla oranla yüzde 50 artırdığını söyledi.

Koronavirüsün ev satın alma tercihine etkisi araştırıldı. 633 kişiyle yapılan araştırmada, Türkiye'de yüzde 47,9'luk kesimin bahçesiz-balkonlu, yüzde 37.6'sının bahçeli-balkonlu, yüzde 8.7'sinin ise bahçesiz ve balkonsuz evde oturduğu ortaya çıktı. Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan araştırmada, koronavirüsün etkisiyle yeni ev seçimi yapanların sayısı yüzde 28 olarak belirlendi.