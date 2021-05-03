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    • Ekonomi
    • 03.05.2021 13:29
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    • 03.05.2021 13:29
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    ürünler bu hafta yine dopdolu! ! Ramazan Bayramı’na özel ürünler…

    Gündemde sıklıkla araştırılan ürünler bu hafta yine dopdolu, vatandaşlar içeriğini merakla incelemeye başladı. ’de Ramazan Bayramı’na özel ürünler dikkat çekiyor. Çeşit çeşit çikolatalardan Anneler Günü’ne özel çiçek çeşitlerine, küçük ev aletlerinden televizyona, cep telefonundan beyaz eşyaya, tencere setlerinden çatal bıçak takımlarına kadar pek çok kategoride uygun fiyatlar ön plana çıkıyor. Güncel aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

    En çok ziyaret edilen marketler zinrici A101'de her Perşembe birbirinden güzel ve çeşitli ürünlerde kampanyalar yapılıyor. Bu hafta da uygun fiyatlarla özel ürünleri satışa sunan A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Mayıs Perşembe'de Anneler Günü'nden Ramazan Bayramı'na özel ürünler dikkat çekiyor. Temel gıdadan kişisel bakıma, mutfak eşyalarından oyuncaklara, valiz setinden oyuncaklara daha pek çok kategoride seçenekleri bulabilirsiniz. Güncel A101 aktüel kataloğu haberimizde inceleyebilir, alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 MAYIS 2021

    televizyon kampanya

        oyuncaklar

        çiçek çeşitleri

        tencere seti

            halı çeşitleri

            beyaz eşya

            küçük ev aletleri
                Tercihler değişti talep patladı! Fiyatlar ortalama yüzde 50 arttı
                Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu! A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Mayıs 2021! Ramazan Bayramı’na özel ürünler…