TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞ ZAM BEKLENTİLERİ

2021 yılı TİS görüşmelerinin en kapsamlı konusu zam olacak. Binlerce işçi çok uzun zamandır maaşlara uygulanan yüzde 4'lük zammın dışında ek zam yapılmasını bekliyor. Henüz ne işçi sendikalarından ne de Çalışma Bakanlığı'nda konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ancak bu konuda bazı değerlendirmeler mevcut.

Taşeron işçilerin maaş zammı için yapılan değerlendirmelerde zam oranının asgari ücrete yapılan zam ile yakın seviyede olacağı tahmin ediliyor. Bunun dışında yapılacak zammın yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olabileceği uzmanlar tarafından değerlendirilirken yüzde 15 ile yüzde 17.5 rakamları ön plana çıkıyor.