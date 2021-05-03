Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.05.2021 08:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2021 08:27
    ABONE OL

    ücretlerine son dakika kaç TL zam yapılacak? 4D'li taşeron işçiler zam, yüzdelik dilim, tayin, görev tanımı!

    Birçok kişinin merak ettiği ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için tarihli önemli gelişme ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? Kamu kurumlarında bir milyondan fazla 4/D kapsamında çalışan personel bulunuyor. 81 il genelinde görev yapan personeller ise ile taleplerini iletecekler. 2020 yılında yapılması beklenen taşeron işçi görüşmelerinin ertelenmesinin ardından beklentiler de yükseldi.

    takvim.com.tr
    4D'li taşeron işçiler zam, yüzdelik dilim, tayin, görev tanımı!

    Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 2021 yılı TİS görüşmelerinin en kapsamlı konusu zam olacak. Binlerce işçi çok uzun zamandır maaşlara uygulanan yüzde 4'lük zammın dışında ek zam yapılmasını bekliyor. Henüz ne işçi sendikalarından ne de Çalışma Bakanlığı'nda konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ancak bu konuda bazı değerlendirmeler mevcut. Taşeron işçilere yüzde 15 oranında zam yapılması konusu gündeme gelirken, odaklanmada temel nedenlerden birisi asgari ücret zammı ve enflasyon rakamları olarak karşımıza çıkıyor.

    TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞ ZAM BEKLENTİLERİ

    2021 yılı TİS görüşmelerinin en kapsamlı konusu zam olacak. Binlerce işçi çok uzun zamandır maaşlara uygulanan yüzde 4'lük zammın dışında ek zam yapılmasını bekliyor. Henüz ne işçi sendikalarından ne de Çalışma Bakanlığı'nda konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ancak bu konuda bazı değerlendirmeler mevcut.

    Taşeron işçilerin maaş zammı için yapılan değerlendirmelerde zam oranının asgari ücrete yapılan zam ile yakın seviyede olacağı tahmin ediliyor. Bunun dışında yapılacak zammın yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olabileceği uzmanlar tarafından değerlendirilirken yüzde 15 ile yüzde 17.5 rakamları ön plana çıkıyor.

    TAŞERON İŞÇİLER İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

    18 Temmuz tarihinde tamamlanacak yasakları müteakip toplu pazarlık görüşmelerine dair çalışmalar başlayacak. Bu süreçte YHK kararına göre belediye çalışanı durumları, belediye çalışan haklarının düzenlenip iyileştirilmesi planlanıyor. Taşeronların kadroya geçişinin sonrasında eşitsizlik ve mağduriyetlerin giderilmesi temel amaç olacak. Zam oranında adaletsizlik ve ikramiye ödemesi yapılmayan işçilerin menfaatleri öncelikli problemler içerisinde yer alıyor. 10 aylık maaş ile 2 aylık maaş alan çalışan durumlarının düzeltilmesi, farklı maaş ve kişisel haklara sahip personel içerisindeki adaletsizliğin giderilmesi gibi konular en önemli beklentiler içerisinde yer alıyor.

        TAŞERON İŞÇİ ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın taşeron işçilere maaş artışı için yüzde 10 ila 15 arasında bir artış belirleyeceği tahmin ediliyor. İşçilerin talep ettiği zam tutarının ise yüzde 20 bandında olacağı öngörülüyor. Teklif ve sendika taleplerinde alınan oranlar henüz yalnızca değerlendirme niteliği taşımakta ve konuya ilişkin resmi açıklama yapılmamıştır.

        TAŞERON İŞÇİLERE YÜZDELİK DİLİM İLE EK ZAM DÜZENLEMESİ

        Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin maaşlarının KHK ile kadroya alınma sürecinde düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerde asgari ücretten daha yüksek ücret alan işçiler kadroya geçtikten sonra asgari ücretten maaş almaya başladılar.

        Bu maaş düzenlemesinin ardından bazı taşeron işçiler bu düzenlemenin iptali için dava açtılar ve bu davayı kazandılar. Bu kapsamda taşeron işçilere kadro sürecinden sonra yüzdelik dilim düzenlemesi yapılmış oldu.

        EĞER DÜZENLEME KABUL EDİLİRSE MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

        Taşeron işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesine ilişkin mahkeme kararının olması bu alanda tüm işçiler için düzenleme talebini gündeme getirdi.

        Önümüzdeki günlerde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile taşeron işçi yetkili sendikasının yapacağı görüşmelerde bu düzenleme talebinin gündeme gelmesi bekleniyor. Eğer bakanlık ile sendika anlaşırsa yüzdelik dilim tüm işçiler için uygulanacak.

        Burada önemli olan nokta kadroya alınmadan önceki maaş tutarı. Örneğin o dönem işçiler asgari ücretten yüzde 10 daha fazla maaş alıyorlarsa, bu oran kadroya alınmadan sonraki süreç için hesaplanacak. Yapılan hesaplama sonrasında o maaş üzerinden diğer zam oranları eklenecek. Bu formül ile yeni maaş oranı bulunmuş olacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte güncel zamlı maaş listeleri
        Haberler Ekonomi Taşeron işçi ücretlerine son dakika kaç TL zam yapılacak? 4D'li taşeron işçiler zam, yüzdelik dilim, tayin, görev tanımı!