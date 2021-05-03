Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 2021 yılı TİS görüşmelerinin en kapsamlı konusu zam olacak. Binlerce işçi çok uzun zamandır maaşlara uygulanan yüzde 4'lük zammın dışında ek zam yapılmasını bekliyor. Henüz ne işçi sendikalarından ne de Çalışma Bakanlığı'nda konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ancak bu konuda bazı değerlendirmeler mevcut. Taşeron işçilere yüzde 15 oranında zam yapılması konusu gündeme gelirken, odaklanmada temel nedenlerden birisi asgari ücret zammı ve enflasyon rakamları olarak karşımıza çıkıyor.
TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞ ZAM BEKLENTİLERİ
2021 yılı TİS görüşmelerinin en kapsamlı konusu zam olacak. Binlerce işçi çok uzun zamandır maaşlara uygulanan yüzde 4'lük zammın dışında ek zam yapılmasını bekliyor. Henüz ne işçi sendikalarından ne de Çalışma Bakanlığı'nda konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ancak bu konuda bazı değerlendirmeler mevcut.
Taşeron işçilerin maaş zammı için yapılan değerlendirmelerde zam oranının asgari ücrete yapılan zam ile yakın seviyede olacağı tahmin ediliyor. Bunun dışında yapılacak zammın yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olabileceği uzmanlar tarafından değerlendirilirken yüzde 15 ile yüzde 17.5 rakamları ön plana çıkıyor.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME
18 Temmuz tarihinde tamamlanacak yasakları müteakip toplu pazarlık görüşmelerine dair çalışmalar başlayacak. Bu süreçte YHK kararına göre belediye çalışanı durumları, belediye çalışan haklarının düzenlenip iyileştirilmesi planlanıyor. Taşeronların kadroya geçişinin sonrasında eşitsizlik ve mağduriyetlerin giderilmesi temel amaç olacak. Zam oranında adaletsizlik ve ikramiye ödemesi yapılmayan işçilerin menfaatleri öncelikli problemler içerisinde yer alıyor. 10 aylık maaş ile 2 aylık maaş alan çalışan durumlarının düzeltilmesi, farklı maaş ve kişisel haklara sahip personel içerisindeki adaletsizliğin giderilmesi gibi konular en önemli beklentiler içerisinde yer alıyor.