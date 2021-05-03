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    • Ekonomi
    • 03.05.2021 10:20
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    • 03.05.2021 10:42
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    3 Mayıs ne kadar oldu? Enflasyon rakamları doları etkiledi mi? Bugün Dolar, , kaç TL?

    3 Mayıs 2021 döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeler en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Geçen hafta 8,22’de sabitlenmeye çalışılan , Cuma günü kapanışta 8,27 seviyesine kadar yükseldi. Piyasalarda bugün açıklanan enflasyon rakamları izlenecek. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar, fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki, 3 Mayıs Dolar ve ne kadar? Dolar, o ve kaç TL oldu? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    CANLI Dolar kuru: 3 Mayıs dolar ne kadar oldu?

    3 Mayıs dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,32 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 3 Mayıs dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    3 MAYIS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,2959

    Dolar satış: 8,3024

    Nisan ayı enflasyon oranları ne kadar oldu?

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,9943

    Euro Satış: 10,0098

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 11,4784

        Pound satış: 11,5173

        DOLARIN GİDİŞATI NE DURUMDA?

        Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 8,30 seviyelerinde işlem görüyor. Cuma günü ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişe paralel değer kazanan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 8,2883'ten tamamladı.

        Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8,2970'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda, avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 9,9910'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 11,4910'dan satılıyor.

        Dolar endeksi, cuma günü yüzde 0,7 artışla 91,3 seviyesine çıkmasının ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 91,2 seviyelerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,2037 seviyelerinde hareket ediyor.

        Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil getirilerindeki değişimin küresel bazda para birimlerinin yönünde etkili olduğunu belirterek, yukarı yönlü hareketlerin özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış baskısını beraberinde getirdiğini aktardı.

        ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yüzde 1,66'yı görmesinin ardından yüzde 1,63 seviyesinde dengelendi.

        Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu akşam yapacağı konuşmasının da varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.
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        Haberler Ekonomi 3 Mayıs dolar ne kadar oldu? Enflasyon rakamları doları etkiledi mi? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?