Tam kapanma süreci başladı ve 81 ilimizde de 17 Mayıs sabahı sona erecek. Bu süreçte bankaların açık olup olmadığını merak edenler hem çalışma saatleri hem de şubeye gitmek için iznin nereden alınacağını merak ediyor. Peki, bankalar ve vergi daireleri açık mı, saat kaçta açılıyor? Tam kapanmada banka ve vergi dairesi çalışma saatleri nasıl? İşte detaylar...

BANKALAR VE VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Bankaların çalışma saatleri, her bankanın kendi belirlediği saatlere göre gerçekleşecek. Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.

İşte izin alınması için detaylar;