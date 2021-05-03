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    • Ekonomi
    • 03.05.2021 09:52
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    • 03.05.2021 09:52
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    Bankalar ve , saat kaçta açılıyor? Tam kapanmada banka ve vergi dairesi çalışma saatleri!

    29 Nisan Perşembe akşamından itibaren Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulanmaya başlandı. Tam kapanmada bankaya gidip gidemeyeceğini, çalışma saatlerini ve izin alınacak resmi kurumu merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, bankalar ve , saat kaçta açılıyor? İşte tam kapanmada banka ve vergi dairesi çalışma saatleri!

    Bankalar ve vergi daireleri açık mı, saat kaçta açılıyor?

    Tam kapanma süreci başladı ve 81 ilimizde de 17 Mayıs sabahı sona erecek. Bu süreçte bankaların açık olup olmadığını merak edenler hem çalışma saatleri hem de şubeye gitmek için iznin nereden alınacağını merak ediyor. Peki, bankalar ve vergi daireleri açık mı, saat kaçta açılıyor? Tam kapanmada banka ve vergi dairesi çalışma saatleri nasıl? İşte detaylar...

    BANKALAR VE VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

    Bankaların çalışma saatleri, her bankanın kendi belirlediği saatlere göre gerçekleşecek. Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.

    İşte izin alınması için detaylar;

    BANKAYA GİTMEK İÇİN NEREDEN İZİN ALINIR?

    Vefa destek hattına 112 üzerinden ulaşılıyor ve bankaya gidilecek kişinin gün içerisinde aranıp izin alınması yeterlidir. Ayrıca izin almak için en az 2 saat öncesinden aranmış olması gerekiyor.

    İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;

    Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

        İçişleri Bakanlığı genelgesinde 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanlarının kısıtlamadan muaf tutulacağı belirtildi.

        UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ İLE MÜŞTERİ KABUL EDİLECEK

        Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceğini duyurdu.

        TBB'den uzaktan banka hesap açılışına ilişkin yapılan açıklamada, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'in 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

        Söz konusu düzenleme ile bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceği belirtilen açıklamada, düzenlemenin 1 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

        VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI?

        Genelgede vergi dairelerinin açık olduğuna dair bir bilgi yer almamaktadır.
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        Haberler Ekonomi Bankalar ve vergi daireleri açık mı, saat kaçta açılıyor? Tam kapanmada banka ve vergi dairesi çalışma saatleri!