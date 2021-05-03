Tam kapanma süreci başladı ve 81 ilimizde de 17 Mayıs sabahı sona erecek. Bu süreçte bankaların açık olup olmadığını merak edenler hem çalışma saatleri hem de şubeye gitmek için iznin nereden alınacağını merak ediyor. Peki, bankalar ve vergi daireleri açık mı, saat kaçta açılıyor? Tam kapanmada banka ve vergi dairesi çalışma saatleri nasıl? İşte detaylar...
BANKALAR VE VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Bankaların çalışma saatleri, her bankanın kendi belirlediği saatlere göre gerçekleşecek. Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.
İşte izin alınması için detaylar;
BANKAYA GİTMEK İÇİN NEREDEN İZİN ALINIR?
Vefa destek hattına 112 üzerinden ulaşılıyor ve bankaya gidilecek kişinin gün içerisinde aranıp izin alınması yeterlidir. Ayrıca izin almak için en az 2 saat öncesinden aranmış olması gerekiyor.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;
Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.