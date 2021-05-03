Son dakika kredi faiz haberi: 4 Mayıs İş Bankası-Garanti-İNG-Ziraat-Vakıf-Halkbank kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Kredi kullanımında en çok dikkat edilen mevzuların başında banka faiz oranları gelmekte. Bankaların kredi faiz oranları ne kadar yüksek olursa, geri ödenen fiyat o kadar çoğalırken, faiz oranı arttıkça geri ödenecek olan para ise doğru orantılı olarak artıyor. Bazı bankalar faiz oranlarını yükseltirken bazıları da indirime gitti. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisinde en uygun faizi bulup banka şubelerine ya da mobil uygulamaları üzerinden başvurusunu tamamlamak istiyor.
Bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları
Ülke genelinde pandemi sebebiyle özellikle ihtiyaç kredilerine ilgi artarken, konut veya otomobil alımı için kredi kullanmak isteyenlerin sayısı da bir hayli artmış durumda. Kredi kullanımında en çok dikkat edilen konuların başında banka faiz oranları gelmekte.
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: %1,65
Taşıt kredisi: %1,55-1,60
Konut kredisi: %1,45