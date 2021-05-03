Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.05.2021 08:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2021 08:19
    ABONE OL

    : --İNG---... İhtiyaç, ve kredisi faiz oranları tavan yaptı!

    : Bankalara uğrayarak kredi çekecek olanlar , ve ihtiyaç faiz oranları için sunulan en cazip fırsatı merak ediyor. Bankalar ay sonu kredi faiz oranlarını duyurdu. Bu bağlamda da ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi tekliflerini öğrenmek isteyenler en uygun avantajı öğrenmek üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Faiz oranlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yerini koruyor. Faiz oranlarındaki yarışı hız kazanırken bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yeniliyor. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır.

    takvim.com.tr
    Son dakika kredi faiz haberi: İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları tavan yaptı!

    Son dakika kredi faiz haberi: 4 Mayıs İş Bankası-Garanti-İNG-Ziraat-Vakıf-Halkbank kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Kredi kullanımında en çok dikkat edilen mevzuların başında banka faiz oranları gelmekte. Bankaların kredi faiz oranları ne kadar yüksek olursa, geri ödenen fiyat o kadar çoğalırken, faiz oranı arttıkça geri ödenecek olan para ise doğru orantılı olarak artıyor. Bazı bankalar faiz oranlarını yükseltirken bazıları da indirime gitti. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisinde en uygun faizi bulup banka şubelerine ya da mobil uygulamaları üzerinden başvurusunu tamamlamak istiyor.

    Bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları

    Ülke genelinde pandemi sebebiyle özellikle ihtiyaç kredilerine ilgi artarken, konut veya otomobil alımı için kredi kullanmak isteyenlerin sayısı da bir hayli artmış durumda. Kredi kullanımında en çok dikkat edilen konuların başında banka faiz oranları gelmekte.

    İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: %1,65

    Taşıt kredisi: %1,55-1,60

    Konut kredisi: %1,45

        YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: %1,89-2,57

        Taşıt kredisi: %1,65

        Konut kredisi: %1,50

        GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22

        Taşıt kredisi: %1,80

        Konut kredisi: %1,50-1,79

        ING BANK KREDİ FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: %1,64-1,69

        Taşıt kredisi: %1,79

        Konut kredisi: %1,49-1,69

            ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

            İhtiyaç kredisi: %1,54

            Taşıt kredisi: %1,54

            Konut kredisi: %1,37

            VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

            İhtiyaç kredisi: %1,51

            Taşıt kredisi: %1,50

            Konut kredisi: %1,32

            HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

            İhtiyaç kredisi: % 1,51

            Taşıt kredisi: %1,54

            Konut kredisi: %1,38

                AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

                İhtiyaç kredisi: %1,62-2,13

                Taşıt kredisi: %1,56-1,66

                Konut kredisi: %1,41

                EV KREDİSİ NASIL ALINIR?

                Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir.

                Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.

                TAŞIT KREDİSİ ŞARTLARI

                Araç alırken de diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi taşıt kredisi alabilmenizin ilk şartı 18 yaşından büyük olmanız. Bunun yanı sıra yine diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir bir geliriniz ve SGK kaydınızın olmasıdır. Taşıt kredisi almak için, öncelikle iş yerinizde en az 6 aylık bir süreyi doldurmuş olmanız ve devam ediyor olmanız gerekir. Otomobil kredisi için başvururken yeterli çalışma süresi çok önemlidir.

                Bu şartları sağlamanız durumunda bir diğer önemli şart ise kredi notunun yeterli olmasıdır. Kredi geçmişinizin sayısal bir değere dönüşerek bankanın sizinle ilgili fikir edinmesini sağlayan kredi notu, kredi alabilmeniz için en önemli kriter. Diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi araç kredisinde de kredi notunuzun belli bir sınırın üstünde olması beklenir.

                İHTİYAÇ KREDİSİ

                İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir.

                Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.

                Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;

                18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)
                Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)
                Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.
                Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)
                Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                CHP'li Erdoğdu'nun kaçak daire aşkı!
                Haberler Ekonomi Son dakika kredi faiz haberi: İş Bankası-Garanti-İNG-Ziraat-Vakıf-Halkbank... İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları tavan yaptı!