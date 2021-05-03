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    • Ekonomi
    • 03.05.2021 15:05
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    • 03.05.2021 15:18
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    ! Bakan duyurdu! İşte emekliye nin ödenme tarihi

    haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , nin ödenme tarihini açıkladı. Bilgin, "SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak." dedi.

    Milyonlarca emekli bekliyordu! Tarih belli oldu

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı. Bakan Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının ise 12,3 milyar lira olduğunu belirtti.

    Milyonlarca emekli bekliyordu! Tarih belli oldu

    Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek.

    Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs'ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.

    Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Bilgin, "Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiye'mizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

    EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
    2021 Emekli bayram ikramiyesinin belirlemesinin enflasyon oranına göre yapılacağı açıklanmıştı. İkramiye, enflasyon oranında zamlandı ve bu sene 1.100 TL olarak hesaplara yatacak.

        TAM KAPANMADA EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞI NASIL ÇEKİLECEK?
        İçişleri Bakanlığı sıkça sorulan soruları yayımlandı. Sayısız emekli vatandaşın beklediği emekli aylıkları ve ikramiyelerinin hesaplara geçecek tarihler netleşiyor. Bakanlık 3 - 15 Mayıs günleri arasında maaşlarını ve ikramiyelerini alacak vatandaşların yasaklardan muaf olup olmadığına yönelik soruya yanıt verdi.



        Buna göre; 'Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;

        - Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,

        - TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,



        - Maaş ödemesinin yapılacağı Banka'nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,

        - Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

        Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka'nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır.



            Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.'' ifadelerine yer verildi.
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            Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Bakan Vedat Bilgin duyurdu! İşte emekliye bayram ikramiyesinin ödenme tarihi