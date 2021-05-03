- Otizm, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile veli veya vasileri.

- Yurt içi ve dışı müsabaka, kamplara katılacak milli sporcular, seyircisiz, profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler.

- ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ve bu kişilerin yanlarında bulunan refakatçileri, sınav görevlileri.

- Zorunlu müdafi-vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar, adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri.

- Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri

- 10.00-16.00 arasında sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları

- Nöbetçi noterler ile çalışanları.

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen ve 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge ve bilgiyle ibraz edenler.

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.