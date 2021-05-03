Kuyumcular bugün açık mı? Tam kapanmada kuyumcular çalışıyor mu? Altın alış ve satışı var mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Özellikle altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren kuyumcuların açık olup olmadığını bilgisi geldi mi? Tam kapanmadan muaf olan işletmeler arasında yer alıyor. Altın alıp satmak isteyen vatandaşlar 17 Mayıs sonrasını mı bekleyecek? İşte detaylar…
TAM KAPANMADA KUYUMCULAR AÇIK MI?
Tam kapanma uygulamasına göre kuyumcular kapalı olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken kuyumcu çalışanlarının muaf olmayacağı biliniyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF OLACAK?
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Tam kapanma Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
- Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve PTT çalışanları.
- Hastaneler, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, zorunlu sağlık randevusu olanlar.
- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışını yapan iş yerleri ile buralarda çalışanlar.
- Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar.- Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar.