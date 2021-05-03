Penta Teknoloji halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından Penta Teknoloji halka arzın borsada işlem göreceği tarih sık sık araştırılıyor. Peki, Penta halka arz ne zaman? Penta halka arz hisse fiyatı ne kadar? Penta Teknoloji halka arz tarihi belli oldu mu? Eşit mi oransal mı? Penta Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? İşte tüm bu merak edilen soruların cevaplarını haberimizde derledik!