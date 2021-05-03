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    • Ekonomi
    • 03.05.2021 17:44
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    • 03.05.2021 17:45
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    Teknoloji halka arz ne zaman, hangi tarihte? PENTA hisse fiyatı ne kadar, kaç lot var, eşit mi oransal mı?

    Bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını yapan Teknoloji'nin halka arz başvurusu tarafından onaylandı. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından halka arzın borsada işlem göreceği tarih sık sık araştırılıyor. Peki, ne zaman? Penta Teknoloji halka arz tarihi belli oldu mu? Eşit mi oransal mı? , , ? İşte tüm bu merak edilen soruların cevaplarını haberimizde derledik!

    takvim.com.tr
    Penta Teknoloji halka arz ne zaman?

    Penta Teknoloji halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından Penta Teknoloji halka arzın borsada işlem göreceği tarih sık sık araştırılıyor. Peki, Penta halka arz ne zaman? Penta halka arz hisse fiyatı ne kadar? Penta Teknoloji halka arz tarihi belli oldu mu? Eşit mi oransal mı? Penta Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? İşte tüm bu merak edilen soruların cevaplarını haberimizde derledik!

    PENTA HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KARAR?

    Dünyanın önde gelen teknoloji markalarının Türkiye'deki dağıtıcısı Penta Teknoloji'nin halka arzı için SPK'ya yaptığı izahname başvurusu sonuçlandı. Penta Teknoloji halka arzında, fiyat aralığı 32,00 TL - 38,00 TL olarak belirlendi. Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda çeyrek asrı aşkın tecrübesiyle önemli bir kilometre taşı olan Penta Teknoloji, ülkemiz genelindeki yaklaşık 9 bin müşterisiyle Türkiye'nin lider katma değerli teknoloji dağıtıcısı şirketleri arasında yer alıyor ve geniş ürün yelpazesiyle kullanıcılara uçtan uca teknoloji çözümleri sunuyor.

    PENTA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    Penta Teknoloji'nin halka arzı, oransal dağıtım yöntemi ile gerçekleştirilecek.

        PENTA TEKNOLOJİ HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

        Penta Teknoloji'nin halka arzının onaylanmasının ardından talep toplama tarihleri de belli oldu. Buna göre şirket, 6-7 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak. Talep toplamanı tamamlanmasının ardından ise halka arz sonuçları şirket tarafından paylaşılacak. Daha sonra ise Penta Teknoloji'nin birkaç gün içerisinde borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

        PENTA HALKA ARZ BORSA KODU

        Penta Teknoloji, #PENTA kodu ile borsada işlem görecek.

        PENTA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

        Başvurusuna onay verilen bir diğer şirket olan Penta Teknoloji'nin halka arzında, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na (#GOZDE) ait 5.401.901 TL, Sinan Güçlü'ye ait 245.874 TL, Mustafa Ergün'üne ait 243.659 TL, Bülent Koray Aksoy'a ait 243.659 TL ve Mürsel Özçelik'e ait 243.659 TL nominal değerli toplam 6.378.752 adet pay halka arz edilecek.
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        Haberler Ekonomi Penta Teknoloji halka arz ne zaman, hangi tarihte? PENTA hisse fiyatı ne kadar, kaç lot var, eşit mi oransal mı?