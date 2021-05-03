Penta Teknoloji halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından Penta Teknoloji halka arzın borsada işlem göreceği tarih sık sık araştırılıyor. Peki, Penta halka arz ne zaman? Penta halka arz hisse fiyatı ne kadar? Penta Teknoloji halka arz tarihi belli oldu mu? Eşit mi oransal mı? Penta Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? İşte tüm bu merak edilen soruların cevaplarını haberimizde derledik!
PENTA HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KARAR?
Dünyanın önde gelen teknoloji markalarının Türkiye'deki dağıtıcısı Penta Teknoloji'nin halka arzı için SPK'ya yaptığı izahname başvurusu sonuçlandı. Penta Teknoloji halka arzında, fiyat aralığı 32,00 TL - 38,00 TL olarak belirlendi. Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda çeyrek asrı aşkın tecrübesiyle önemli bir kilometre taşı olan Penta Teknoloji, ülkemiz genelindeki yaklaşık 9 bin müşterisiyle Türkiye'nin lider katma değerli teknoloji dağıtıcısı şirketleri arasında yer alıyor ve geniş ürün yelpazesiyle kullanıcılara uçtan uca teknoloji çözümleri sunuyor.
PENTA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Penta Teknoloji'nin halka arzı, oransal dağıtım yöntemi ile gerçekleştirilecek.