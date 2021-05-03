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    • Ekonomi
    • 03.05.2021 17:57
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    • 03.05.2021 17:57
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    3 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 6,60 oranında 953,00'dan yükselerek işlem gördü. 3 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    3 Mayıs borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Konya Çimento 953,00 894,00 6,60
    Kartonsan 54,15 50,95 6,28
    TAV Havalimanları 22,74 21,52 5,67
    Polisan Holding 3,13 2,98 5,03
    İş Yatırım Menkul Değerler 16,07 15,36 4,62
    İndeks Bilgisayar 7,50 7,17 4,60
    Verusa Holding 56,95 54,60 4,30
    Pegasus 76,50 73,55 4,01
    Türk Hava Yolları 12,69 12,23 3,76
    Borusan Mannesmann 25,68 24,76 3,72
    Kordsa Teknik Tekstil 23,14 22,34 3,58
    Good-Year 7,79 7,53 3,45
    İhlas Holding 0,61 0,59 3,39
    Çimsa 22,74 22,00 3,36
    Parsan 30,24 29,32 3,14
    Akiş GMYO 1,91 1,86 2,69
    Çemaş Döküm 1,19 1,16 2,59
    Gübre Fabrikaları 62,10 60,55 2,56
    Şişe Cam 7,70 7,51 2,53
    Bagfaş 23,08 22,52 2,49

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Fenerbahçe Futbol 27,54 28,60 -3,71
    Bera Holding 31,62 32,74 -3,42
    Türkiye Sigorta 5,50 5,64 -2,48
    Gözde Girişim 7,25 7,37 -1,63
    Tofaş Oto Fabrikası 29,36 29,84 -1,61
    Hektaş 8,07 8,20 -1,59
    Jantsa Jant Sanayi 737,10 747,30 -1,36
    Kervan Gıda 16,15 16,36 -1,28
    Arçelik 33,94 34,38 -1,28
    Yataş 16,67 16,87 -1,19
    Otokar 342,40 346,00 -1,04
    Ereğli Demir Çelik 18,88 19,04 -0,84
    Vestel 28,56 28,80 -0,83
    Turkcell 14,73 14,84 -0,74
    Alkim Kimya 17,10 17,22 -0,70
    Türk Traktör 207,60 208,80 -0,57
    Aksa Enerji 11,39 11,44 -0,44
    Doğan Holding 2,94 2,95 -0,34
    Vakıflar Bankası 3,41 3,42 -0,29
    Ford Otosan 175,50 175,80 -0,17

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    Haberler Ekonomi 3 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?