Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|953,00
|894,00
|6,60
|Kartonsan
|54,15
|50,95
|6,28
|TAV Havalimanları
|22,74
|21,52
|5,67
|Polisan Holding
|3,13
|2,98
|5,03
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,07
|15,36
|4,62
|İndeks Bilgisayar
|7,50
|7,17
|4,60
|Verusa Holding
|56,95
|54,60
|4,30
|Pegasus
|76,50
|73,55
|4,01
|Türk Hava Yolları
|12,69
|12,23
|3,76
|Borusan Mannesmann
|25,68
|24,76
|3,72
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,14
|22,34
|3,58
|Good-Year
|7,79
|7,53
|3,45
|İhlas Holding
|0,61
|0,59
|3,39
|Çimsa
|22,74
|22,00
|3,36
|Parsan
|30,24
|29,32
|3,14
|Akiş GMYO
|1,91
|1,86
|2,69
|Çemaş Döküm
|1,19
|1,16
|2,59
|Gübre Fabrikaları
|62,10
|60,55
|2,56
|Şişe Cam
|7,70
|7,51
|2,53
|Bagfaş
|23,08
|22,52
|2,49
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|27,54
|28,60
|-3,71
|Bera Holding
|31,62
|32,74
|-3,42
|Türkiye Sigorta
|5,50
|5,64
|-2,48
|Gözde Girişim
|7,25
|7,37
|-1,63
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,36
|29,84
|-1,61
|Hektaş
|8,07
|8,20
|-1,59
|Jantsa Jant Sanayi
|737,10
|747,30
|-1,36
|Kervan Gıda
|16,15
|16,36
|-1,28
|Arçelik
|33,94
|34,38
|-1,28
|Yataş
|16,67
|16,87
|-1,19
|Otokar
|342,40
|346,00
|-1,04
|Ereğli Demir Çelik
|18,88
|19,04
|-0,84
|Vestel
|28,56
|28,80
|-0,83
|Turkcell
|14,73
|14,84
|-0,74
|Alkim Kimya
|17,10
|17,22
|-0,70
|Türk Traktör
|207,60
|208,80
|-0,57
|Aksa Enerji
|11,39
|11,44
|-0,44
|Doğan Holding
|2,94
|2,95
|-0,34
|Vakıflar Bankası
|3,41
|3,42
|-0,29
|Ford Otosan
|175,50
|175,80
|-0,17