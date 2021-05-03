Dikkat! Başvuran alıyor! Elektrik faturasının 118 TL’si devletten!

Dar gelirli vatandaşa bedava elektrik! Yüz binlerce abone yararlanıyor. elektrik faturaları devlet tarafından ödeniyor. Başvuran vatandaşar için aylık 118 liraya kadar olan elektrik faturalarınını ödemesi yapılıyor. Cihaza başlı yaşayan hastalar için ödenen elektrik urası desteği ise 200 lira. Her ay PTT'den nakit veriliyor. Dar gelirliye elektrik müjdesi! Devletin sağladığı en önemli desteklerden olan ve vatandaşlar tarafından oldukça araştırılan ödemelerin başında aylık elektrik yardımı geliyor.
Vatandaşların elektrik faturası yardım desteğinden faydalanmak için sağlamaları gereken koşullar ve yapmaları gerekenler haberimizde yer alıyor. 'Dar gelirliye elektrik tüketim desteği' adı altında yapılan bu yardım ile aylık gelen faturalarınızdan her ay 118 liraya kadar olan kısmı devlet tarafından ödeniyor.
ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?
Kronik hastalık nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşamanın yanı sıra hak sahibi olmak için başka şartlar da aranmaktadır. Programdan faydalanabilmek için öncelikle şu 3 şart birlikte sağlanmalıdır.
1. 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaç durumda olduğunuzun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarının karar organı olan Mütevelli Heyetleri tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.