Milyonlar beklemişti! Borcu olana süper haber geldi! Yeni karar şuan açıklandı. Son dakika haberine göre, gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatıldığı açıklandı. Peki, Vergi borcu ödeme uzatıldı mı? Vergi borcu ödenmezse ne olur? Vergi bocu ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
VERGİ ÖDEME SÜRESİ UZATILDI MI?
Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldı.
VERGİ BORCU ÖDENMEZSE NE OLUR?
Devlet insanların ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına vatandaşlarını belli vergilere tabi tutmuştur. Düzenli olarak toplanan bu vergiler vadesi geçmeden ödenmek zorundadır. Vadesi geçen borçlar için aynı zamanda cezai yaptırımlar uygulanır. Vergi borçları belli dönemlerde yapıldığı için insanlar bazen unutabiliyorlar ya da ödeyecekleri miktarın ne kadar olduğunu bilmediklerinden dolayı kaç para vergi ödediklerini sorgulamak durumunda kalıyorlar.