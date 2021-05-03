Vergilerle ilgili borçların olup olmadığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden öğrenilebiliyor. Bu sayede tek bir kanal üzerinden yatırmanız gereken vergiler ile ilgili bilgiler alabiliyorsunuz. Vergi borçlarınızı öğrenebilmenin bir yolu da e-devlet üzerinden sorgulama yapmaktır. Bunun içinde mutlaka bir e-devlet şifresi almanız gerekiyor. Şifrenizi TC kimliğinizle birlikte PTT şubelerinden alabiliyorsunuz. Oldukça basit olan bu işlem sonrasında ise şifrenizi alabiliyor yalnız vergileriniz değil her türlü bilgilerinizi de yine buradan alabiliyorsunuz.

E-devlet üzerinden yapacağınız sorgulamada trafik sigortası ve kasko sigortası işlemleri de yer alıyor. Buna göre hangi sigorta şirketinden ne zaman ne kadarlık bir sigorta yaptırmış olduğunuzu da öğrenebiliyorsunuz.