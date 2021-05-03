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    • Ekonomi
    • 03.05.2021 13:43
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    • 03.05.2021 13:49
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    Borcu olanlara bayram tadında son dakika! Yeni karar şu an açıklandı! borcu ödeme uzatıldı mı? Hangi tarihte ödenecek?

    Milyonlar beklemişti! Borcu olana süper haber geldi! Yeni karar şuan açıklandı. Son dakika haberine göre, beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden lerin ödeme sürelerinin uzatıldığı açıklandı. Peki, ? Vergi borcu ödenmezse ne olur? Vergi borcu ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

    Vergi borcu ödeme uzatıldı mı? Yeni tarih şu an açıklandı!

    Milyonlar beklemişti! Borcu olana süper haber geldi! Yeni karar şuan açıklandı. Son dakika haberine göre, gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatıldığı açıklandı. Peki, Vergi borcu ödeme uzatıldı mı? Vergi borcu ödenmezse ne olur? Vergi bocu ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

    VERGİ ÖDEME SÜRESİ UZATILDI MI?

    Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldı.

    VERGİ BORCU ÖDENMEZSE NE OLUR?

    Devlet insanların ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına vatandaşlarını belli vergilere tabi tutmuştur. Düzenli olarak toplanan bu vergiler vadesi geçmeden ödenmek zorundadır. Vadesi geçen borçlar için aynı zamanda cezai yaptırımlar uygulanır. Vergi borçları belli dönemlerde yapıldığı için insanlar bazen unutabiliyorlar ya da ödeyecekleri miktarın ne kadar olduğunu bilmediklerinden dolayı kaç para vergi ödediklerini sorgulamak durumunda kalıyorlar.

        Vergilerle ilgili borçların olup olmadığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden öğrenilebiliyor. Bu sayede tek bir kanal üzerinden yatırmanız gereken vergiler ile ilgili bilgiler alabiliyorsunuz. Vergi borçlarınızı öğrenebilmenin bir yolu da e-devlet üzerinden sorgulama yapmaktır. Bunun içinde mutlaka bir e-devlet şifresi almanız gerekiyor. Şifrenizi TC kimliğinizle birlikte PTT şubelerinden alabiliyorsunuz. Oldukça basit olan bu işlem sonrasında ise şifrenizi alabiliyor yalnız vergileriniz değil her türlü bilgilerinizi de yine buradan alabiliyorsunuz.

        E-devlet üzerinden yapacağınız sorgulamada trafik sigortası ve kasko sigortası işlemleri de yer alıyor. Buna göre hangi sigorta şirketinden ne zaman ne kadarlık bir sigorta yaptırmış olduğunuzu da öğrenebiliyorsunuz.

        YAPILANDIRMA BORCU NEREDEN VE NASIL ÖDENİR?

        Yapılandırma yapanların merak ettiği bir diğer durum ise yapılandırma taksidi nereye ödenir sorusu oldu. Yapılandırılan borçların, borçlunun tercihlerine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenmesi imkanı bulunuyor. Ayrıca borçlar, banka hesabından havale ile yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT şubelerinden ödenebilecek.
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