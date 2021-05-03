E-DEVLET SOSYAL YARDIM KAPSAM DIŞI UYARISI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu. Devlet 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 TL tutarında nakdi yardımda bulunacak. Tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adıyla yeni bir yardım programı başlatıldı. 1100 TL destekten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen haneler faydalanabilecek. Destek için ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacak. Pek çok kişi de 1100 TL destekten faydalanıp faydalanmadığını öğrenmek için e devlet sosyal yardım görüntüleme ekranından sorguluyor. Bazı kullanıcılar 'Sosyal yardım kapsam dışı, merkezi yardım kapsam dışına çıktı' uyarısı alıyor.