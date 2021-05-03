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    • Ekonomi
    • 03.05.2021 17:06
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    • 03.05.2021 17:08
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    E-Devlet dım kapsam dışı uyarısı nedir? 1100 TL ?

    Bilindiği gibi ülkemiz, nı da içine alacak şekilde 17 gün sürecek olan tam kapanma sürecinin içine girdi. Tam kapanma süreciyle birlikte Başkan , ı süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen pandemi desteğinin 1100 liraya yükseltileceğini ve yeni bir pandemi destek paketinin hayata geçirileceğini duyurdu. dım desteğinin yatıp yatmayacağını araştıran kişiler e-Devlet'ten ' kapsam dışı, merkezi yardım kapsam dışına çıktı' uyarısı alıyor. Peki, ? e-Devlet sosyal yardım kapsam dışı nedir? İşte cevabı!

    takvim.com.tr
    E-Devlet sosyal yardım kapsam dışı uyarısı nedir?

    Tam kapanma süreciyle birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgını süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen pandemi desteğinin 1100 liraya yükseltileceğini ve yeni bir pandemi destek paketinin hayata geçirileceğini duyurdu. Sosyal yardım desteğinin yatıp yatmayacağını araştıran kişiler e-Devlet'ten 'Sosyal yardım kapsam dışı, merkezi yardım kapsam dışına çıktı' uyarısı alıyor. Peki, Yardımın durumu kapsam dışına çıktı ne demek? e-Devlet sosyal yardım kapsam dışı nedir? İşte cevabı!

    E-DEVLET SOSYAL YARDIM KAPSAM DIŞI UYARISI NEDİR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu. Devlet 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 TL tutarında nakdi yardımda bulunacak. Tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adıyla yeni bir yardım programı başlatıldı. 1100 TL destekten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen haneler faydalanabilecek. Destek için ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacak. Pek çok kişi de 1100 TL destekten faydalanıp faydalanmadığını öğrenmek için e devlet sosyal yardım görüntüleme ekranından sorguluyor. Bazı kullanıcılar 'Sosyal yardım kapsam dışı, merkezi yardım kapsam dışına çıktı' uyarısı alıyor.

    SOSYAL YARDIM KAPSAM DIŞI NE DEMEK?

    1100 TL sosyal yardımın kendisine çıkıp çıkmadığını merak eden bireyler e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyorlar. 'Sosyal yardım kapsam dışı, merkezi yardım kapsam dışına çıktı' ibareleri ile karşılaşanlar ise sosyal yardım alma şartları taşımadığını taşımamaktadır.

    Kapsam dışı: Bakanlık tarafından belirlenen 1100 TL sosyal yardım şartları taşımadığınız ve maddi yardım almaya hak kazanamadığınız anlamına gelmektedir.

        E-DEVLET'TEN 1100 TL NAKDİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        1100 TL yardım başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre belirli günlerde yapılıyor.

        TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
        0- Pazartesi
        2-Salı
        4-Çarşamba
        6-Perşembe
        8- Cuma günlerinde başvuru gerçekleştiriliyor.
        Hafta sonu günleri olan cumartesi ve pazar günleri sınırlama bulunmuyor ve herkes başvurusunu yapabiliyor.
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        Haberler Ekonomi E-Devlet sosyal yardım kapsam dışı uyarısı nedir? 1100 TL yardımın durumu kapsam dışına çıktı ne demek?