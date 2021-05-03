Gelecek Varlık halka arz ne zaman? Fiba, Gelecek Varlık hangi tarihte halka arz edilecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Gelecek Varlık Yönetim Kurulu A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuru yaptı ve kabul edildi, bu gelişme üzerine gündemde detaylar sorgulanır oldu. İşte tüm bilgiler…
GELECEK VARLIK HALKA ARZ NE ZAMAN?
FİBA Grubu şirketlerinden Gelecek Varlık, şirket paylarının halka arzı amacı ile izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.
Gelecek Varlık'tan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı sonu itibarıyla, devraldığı alacaklardan bugüne kadar 3,8 milyar TL tahsilat gerçekleştiren şirket, 2021 ilk çeyreğinde tahsilat tutarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırdı.
Kuruluşundan bu yana 1,5 milyon gerçek ve tüzel kişinin borcunu devralan Gelecek Varlık, bugüne kadar 480 binden fazla müşterisini finansal özgürlüğüne kavuşturdu. PwC Türkiye tarafından hazırlanan sektör raporuna göre, Gelecek Varlık toplam yatırım tutarı, satın alınan anapara ve tahsilat büyüklüğü ile varlık yönetimi sektöründe lider konumda bulunuyor.