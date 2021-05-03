Gelecek Varlık halka arz ne zaman? Fiba, Gelecek Varlık hangi tarihte halka arz edilecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Gelecek Varlık Yönetim Kurulu A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuru yaptı ve kabul edildi, bu gelişme üzerine gündemde detaylar sorgulanır oldu. İşte tüm bilgiler…