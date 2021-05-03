Mayıs ayı kira zam oranı ne kadar? 2021 Mayıs ayı kira zammı açıklandı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı mı? Enflasyon oranına göre değişen kira artış oranı milyonlarca kiracı vatandaş tarafın merak ediliyor. Peki kira zammı nasıl hesaplanır? İşte konuya dair tüm bilgiler…
2021 MAYIS AYI KİRA ZAM ORANI NE KADAR?
Mayıs ayı kira artış oranı enflasyon verilerine göre belirlenecek. Enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Veriler açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.