Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.05.2021 09:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2021 09:27
    ABONE OL

    ? ?

    Milyonlarca kişi gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Ev sahibi ve kiracılar bu haberi bekliyor, enflasyon oranına göre sözleşmelerini yenileyen kiracılar yine bu orana göre artışlarını yaparak evde oturmaya devam ediyor. Mayıs ayına girdiğimiz şu günlerde en çok merak edilen konulardan biri kira zammı oldu. Peki ? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Mayıs ayı kira zam oranı ne kadar?

    Mayıs ayı kira zam oranı ne kadar? 2021 Mayıs ayı kira zammı açıklandı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı mı? Enflasyon oranına göre değişen kira artış oranı milyonlarca kiracı vatandaş tarafın merak ediliyor. Peki kira zammı nasıl hesaplanır? İşte konuya dair tüm bilgiler…

    2021 MAYIS AYI KİRA ZAM ORANI NE KADAR?

    Mayıs ayı kira artış oranı enflasyon verilerine göre belirlenecek. Enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Veriler açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

        Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

        NİSAN AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

        TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.

        NİSAN AYI KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Konut Kirası: 1.000 TL

        Kira Artış Oranı: %13,18

        Mart ayı Kira Zammı Tutarı: 1. 131, 80 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        O ödemeler faizi ile birlikte geri alınacak!
        Haberler Ekonomi Mayıs ayı kira zam oranı ne kadar? 2021 Mayıs ayı kira zammı açıklandı mı?